Haaland berobbant a vb-n: a csatár duplával vezette sikerre Norvégiát

Bár a norvég válogatott legutóbb 1998-ban szerepelt a világbajnokságon – és az utolsó nagy tornája a 2000-es Eb volt –, mindenki sokat vér ettől a csapattól, ami nem is csoda, ha Erling Haaland mellett olyan játékosok vannak a keretben, mint például az Arsenallal bajnok Martin Ödegaard. A mostani selejtezőben ráadásul minden klappolt Stale Solbakken együttesénél, amely nyolcból nyolc meccset nyert meg – oda-vissza verte az olaszokat –, és 37 gólt szerzett, miközben csak ötöt kapott.

Irak bátran kezdte a meccset, már az ellenfél térfelén letámadt a labdaszerzés reményében, és ugyan a norvégoknak volt két veszélyes helyről elengedett fejesük a félidő első felében, azért látszott, hogy a labdával való építkezés során akadnak problémái csapatnak. Jött aztán az ivószünet, majd a folytatást követően szinte egyből gólt szerzett az európai csapat, amikor Wolfe középre lőtt labdájára Haaland érkezett a hosszún és kotorta azt a kapu torkából a hálóba.

A következő helyzet is a norvégoké volt, majd a 39. percben, egy remek baloldali támadást követően, Husszein zseniális fejesével kiegyenlített Irak.

40 év és 9 nap után szerzett ismét gólt az iraki válogatott a vébén.

Ez a második leghosszabb kihagyás egy csapat két vb-gólja között, épp a norvégok a rekorderek: 1938 után 1994-ben jött a következő találatuk a tornán.

#OJOALDATO – Iraq 🇮🇶 ha anotado su SEGUNDO gol en TODA la historia de la Copa del Mundo, CUARENTA AÑOS después del primero (Radhi ante Bélgica en 1986). Es la segunda mayor brecha entre el primer y el segundo gol de una selección en TODA la historia del torneo: 🇳🇴 Noruega: 56… — MisterChip (Alexis) (@2010MisterChip) June 16, 2026

Nem tartott sokáig azonban az öröm, mert Haaland letámadása gólt eredményezett, előbb az iraki védő tette haza röviden a labdát, a csatér pedig kiprovokálta, hogy a kapus belebikázza a labdát, ami így Haalandról a kapuba pattant. Jelzi, mennyire szórakoztató volt az első félidő, hogy Iraknak volt még két nagyobb helyzete a szünetig.

Eddig a vébén azt a tendenciát figyelhettük meg, hogy visszafogottabb első félidő után a másodikban lépnek rá a gézpedálra a csapatok. Itt nem ez történt: a második játékrész közepi ivószünetig viszonylag csendesen csordogált a mérkőzés, még úgy is, hogy az irakiak azért kétszer célba vették a kaput, bár eltalálniuk nem sikerült.

A második félidőben is az ivószünet után kapott lendületet Norvégia, előbb volt egy blokkról szögletre vágódó próbálkozás, majd a sarokrúgás után ketten őrizték Haalandot, így a frissen beállt Ödigard előtt üres terület nyílt és pár lépésről a kapuba fejelt. Közel jártunk egy Haaland-triplához is – a történelem során eddig 13-an jutottak három gólig az első vb-meccsükön –, de az iraki kapus nagyot védett lábbal a 83. percben.

A hajrát már kipasszolgatták a norvégok, akik a végén még a negyedik gólt is megszerezték, így fontos és meggyőző győzelemmel kezdték a világbajnokságot, és legközelebb a győzelmi kényszerben pályára lépő, a franciáktól vereséget szenvedő Szenegál lesz az ellenfél.