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Foci foci vb 2026

Haaland berobbant a vb-n: a csatár duplával vezette sikerre Norvégiát

Erling Haaland
Justin Setterfield / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
admin Futó Csaba
2026. 06. 17. 02:01
Erling Haaland
Justin Setterfield / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP
Ugyan Irak az előzetesen vártnál jobban megnehezítette Norvégia életét az I csoportban, a világbajnokságra 1998 után visszatérő európai válogatott 4-1-re győzni tudott. Erling Haaland az első vb-meccsén rögtön két gólt is szerzett

Bár a norvég válogatott legutóbb 1998-ban szerepelt a világbajnokságon – és az utolsó nagy tornája a 2000-es Eb volt –, mindenki sokat vér ettől a csapattól, ami nem is csoda, ha Erling Haaland mellett olyan játékosok vannak a keretben, mint például az Arsenallal bajnok Martin Ödegaard. A mostani selejtezőben ráadásul minden klappolt Stale Solbakken együttesénél, amely nyolcból nyolc meccset nyert meg – oda-vissza verte az olaszokat –, és 37 gólt szerzett, miközben csak ötöt kapott.

Irak bátran kezdte a meccset, már az ellenfél térfelén letámadt a labdaszerzés reményében, és ugyan a norvégoknak volt két veszélyes helyről elengedett fejesük a félidő első felében, azért látszott, hogy a labdával való építkezés során akadnak problémái csapatnak. Jött aztán az ivószünet, majd a folytatást követően szinte egyből gólt szerzett az európai csapat, amikor Wolfe középre lőtt labdájára Haaland érkezett a hosszún és kotorta azt a kapu torkából a hálóba.

Erling Haaland gólöröme.
Justin Setterfield / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP Erling Haaland gólöröme.

A következő helyzet is a norvégoké volt, majd a 39. percben, egy remek baloldali támadást követően, Husszein zseniális fejesével kiegyenlített Irak.

40 év és 9 nap után szerzett ismét gólt az iraki válogatott a vébén.

Ez a második leghosszabb kihagyás egy csapat két vb-gólja között, épp a norvégok a rekorderek: 1938 után 1994-ben jött a következő találatuk a tornán.

Nem tartott sokáig azonban az öröm, mert Haaland letámadása gólt eredményezett, előbb az iraki védő tette haza röviden a labdát, a csatér pedig kiprovokálta, hogy a kapus belebikázza a labdát, ami így Haalandról a kapuba pattant. Jelzi, mennyire szórakoztató volt az első félidő, hogy Iraknak volt még két nagyobb helyzete a szünetig.

Eddig a vébén azt a tendenciát figyelhettük meg, hogy visszafogottabb első félidő után a másodikban lépnek rá a gézpedálra a csapatok. Itt nem ez történt: a második játékrész közepi ivószünetig viszonylag csendesen csordogált a mérkőzés, még úgy is, hogy az irakiak azért kétszer célba vették a kaput, bár eltalálniuk nem sikerült.

A második félidőben is az ivószünet után kapott lendületet Norvégia, előbb volt egy blokkról szögletre vágódó próbálkozás, majd a sarokrúgás után ketten őrizték Haalandot, így a frissen beállt Ödigard előtt üres terület nyílt és pár lépésről a kapuba fejelt. Közel jártunk egy Haaland-triplához is – a történelem során eddig 13-an jutottak három gólig az első vb-meccsükön –, de az iraki kapus nagyot védett lábbal a 83. percben.

A hajrát már kipasszolgatták a norvégok, akik a végén még a negyedik gólt is megszerezték, így fontos és meggyőző győzelemmel kezdték a világbajnokságot, és legközelebb a győzelmi kényszerben pályára lépő, a franciáktól vereséget szenvedő Szenegál lesz az ellenfél.

Jún. 17. Június 17. 00:00
BOSTON Gillette Stadium
IRQ Irak
1:4
NOR Norvégia
I CSOPORT
közvetítés
Erling Haaland
Braut Haaland
28
Aymen Hussein
Aymen
38
Erling Haaland
Braut Haaland
42
Zaid Ismail
Zaid I.
58
Zidane Iqbal
Z.Iqbal
58
Ali Al-Hamadi
Al-Hamadi
58
Marko Farji
Marko
58
Antonio Nusa
Nusa
72
Andreas Schjelderup
Schjelderup
72
Fredrik Aursnes
Aursnes
72
Kristian Thorstvedt
Thorstvedt
72
Alexander Sorloth
Sørloth
72
Oscar Bobb
Bobb
72
David Moller Wolfe
Møller Wolfe
72
Leo Ostigard
Østigård
72
Ali Jasim
Ali J.
72
Ahmed Qasem
Ahmed Q.
72
Hussein Ali
Hussein
72
Mustafa Saadoon
Mustafa
72
Leo Ostigard
Østigård
75
Ibraheem Bayesh
Ibrahim
77
Mohanad Ali
Mohanad
77
Martin Odegaard
Ødegaard
80
Patrick Berg
Berg
80
Zaid Tahseen
Zaid T.
85
Aymen Hussein
Aymen
95
4-4-2
4-3-3
Jalal Hassan Hachim Jalal 12
Hussein Ali Hussein 3
Zaid Tahseen Zaid T. 4
Akam Hashim Rahman Akam 5
Merchas Doski Doski 23
Ibraheem Bayesh Ibrahim 8
Amir Al-Ammari Al-Ammari 16
Zaid Ismail Zaid I. 24
Ali Jasim Elaibi Al Tameemi Ali J. 17
Aymen Hussein Aymen 18
Ali Ibrahim Karim Al Hamadi Al-Hamadi 9
Orjan Haskjold Nyland Nyland 1
Julian Ryerson Ryerson 26
Kristoffer Vassbakk Ajer Vassbakk Ajer 3
Torbjorn Heggem Heggem 17
David Moller Wolfe Møller Wolfe 5
Martin Odegaard Ødegaard 10
Sander Berge Berge 8
Fredrik Aursnes Aursnes 14
Alexander Sorloth Sørloth 7
Erling Braut Haaland Braut Haaland 9
Antonio Eromonsele Nordby Nusa Nusa 20
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