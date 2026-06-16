Franciaország lassan kezdett, majd a második félidőben minden tekintetben ellenfele fölé nőtt és 3-1-re legyőzte Szenegált a labdarúgó-világbajnokságon. Kylian Mbappé duplázott a meccsen, így ő minden idők legeredményesebb játékosa a francia válogatottban és már csak két találatra van a vb-örökrangsort vezető Miroslav Klosétól.

Utólag már nincs jelentősége, de az 58. percben, 0-0-s állásnál volt egy jelenet, ami megosztja a szurkolókat és a szakértőket is. Mbappé tört be a tizenhatoson belülre, Sadio Mané pedig becsúszva szerelte a csatárt, aki viszont tizenegyest reklamált. Alireza Faghani elsőre szögletet ítélt, majd a VAR-szobából jeleztek neki, hogy nézze vissza az esetet.

Az iráni-ausztrál játékvezető visszanézte a jelenetet, majd mikor visszatért közölte: mivel a támadó kezdeményezte a kontaktot, így kirúgással folytatódik a meccs (Mané nem ért labdába a mentésnél).

Rossz volt a döntés?

A francia játékosok viszonylag hamar túltették magukat a döntésen, a szövetségi kapitánynak, Didier Deschamps-nak kellett csak hosszabban elmagyaráznia a negyedik játékvezetőnek, miért történt így. A drukkereket és a szakértőket ugyanakkor megosztja az ítélet, több sportoldal szavazásán is egál közeli állapotban vannak a szavazások.

A BBC stúdiójában a korábbi Premier League-asszisztens, a 2010-es vb-döntőn is közreműködő Darrenn Cann azt mondta, szerinte egyértelműen hibás döntés született.

Számomra ez egyértelmű tizenegyes. A telefonom szinte felrobban az üzenetektől, amiket a világ legjobb játékvezetői küldenek, és akik szintén nem értik, miért nem ítéltek büntetőt. Nagyon egyértelmű, és rendkívül meglepődtem, hogy a helyes VAR-felülvizsgálat után nem mutatott a tizenegyespontra

– mondta Cann.