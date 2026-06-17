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A norvégok meghódították Amerikát: az evező vikingek lehetnek a vébé legmenőbb szurkolói

Norvég drukkerek Bostonban.
Abdulhamid Hosbas/Anadolu via Getty Images
admin Futó Csaba
2026. 06. 17. 03:15
Norvég drukkerek Bostonban.
Abdulhamid Hosbas/Anadolu via Getty Images

Megérte rá várni: a norvég szurkolók előadták az evezős viking-szurkolást az Irak elleni nyitómeccsükön.

A labdarúgó-világbajnokságra 1998 után visszatérő Norvégia a duplázó Erling Haaland vezetésével 4-1-re nyerni tudott az első mérkőzésén. Bostonban szép számmal jelen voltak az északi drukkerek, akik egy újfajta, ülve bemutatott szurkolással készültek:

két dobolás közben azt üvöltik „ro”, amit annyit tesz evezz, majd meghúzzák képzeletbeli evezőiket.

A The Athletic cikke szerint idén találták ki a viking evezést a norvégok és márciusban adták elő először.

Emlékezhetünk, a 2016-os Európa-bajnokságon az izlandiak minden meccs után lassan indítva, majd fokozatosan begyorsuló, fej fölötti tapsolással hívták fel magukra a figyelmet.

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