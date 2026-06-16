Felfüggesztettek egy kommentátort, mert összekeverte a csapatokat a focivébén

A kommentátod ugyanis összekeverte a két csapatot, az iráni támadásoknál azt mondta, hogy Új-Zéland rohamozza a kaput. Ez eltartott néhány percig, egészen addig, amíg Mehdi Taremi fel nem bukkant egy közeli felvételen, ekkor kapcsolt Cimen, hogy elnézett valamit.
bir dünya kupası spikeri tam 4 dakika boyunca nasıl takımları karıştırabilir
ezbere maç anlatıyor
adam
ekrana Taremi gelince farketti beyazların İran olduğunu
her maç yeni bir rezillik izliyoruz sayenizde @trt @trtspor @trt1 pic.twitter.com/gmbvxi3l9M
— uras (@yaminelamal) June 16, 2026
A TRT közleményében elnézést kért a szurkolóktól, valamint elfogadhatatlannak és a csatorna nívójához méltatlannak nevezte a hibát. A műsorszolgáltató azt is tudatta, hogy azonnal megindították az adminisztratív és vizsgálati eljárásokat, a kommentátort pedig a vizsgálati eljárás idejére felfüggesztették, vagyis nem közvetít további mérkőzéseket.
📌 16.06.2026
Kamuoyuna saygıyla duyurulur. pic.twitter.com/rnYW4VmkSr
— TRT Spor (@trtspor) June 16, 2026
Cimen egyébként több mint 30 éves sportközvetítési tapasztalattal rendelkezik, de a TRT leszögezte, ez nem menti fel a hiba alól.