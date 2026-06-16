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Foci foci vb 2026

Felfüggesztettek egy kommentátort, mert összekeverte a csapatokat a focivébén

Mehdi Taremi (jobbra) és Marko Stamenic a világbajnokságon.
Tayfun Coskun/Anadolu via Getty Images
Mehdi Taremi (jobbra) oldotta meg a rém kínos bakit.
24.hu
2026. 06. 16. 18:37
Mehdi Taremi (jobbra) és Marko Stamenic a világbajnokságon.
Tayfun Coskun/Anadolu via Getty Images
Mehdi Taremi (jobbra) oldotta meg a rém kínos bakit.
A török állami televíziócsatorna, a TRT közölte, hogy a továbbiakban nem közvetíti a labdarúgó-világbajnokság mérkőzéseit Murat Ekrem Cimen, miután kapitális baklövést követett el Irán és Új-Zéland meccsén.

A kommentátod ugyanis összekeverte a két csapatot, az iráni támadásoknál azt mondta, hogy Új-Zéland rohamozza a kaput. Ez eltartott néhány percig, egészen addig, amíg Mehdi Taremi fel nem bukkant egy közeli felvételen, ekkor kapcsolt Cimen, hogy elnézett valamit.

A TRT közleményében elnézést kért a szurkolóktól, valamint elfogadhatatlannak és a csatorna nívójához méltatlannak nevezte a hibát. A műsorszolgáltató azt is tudatta, hogy azonnal megindították az adminisztratív és vizsgálati eljárásokat, a kommentátort pedig a vizsgálati eljárás idejére felfüggesztették, vagyis nem közvetít további mérkőzéseket.

Cimen egyébként több mint 30 éves sportközvetítési tapasztalattal rendelkezik, de a TRT leszögezte, ez nem menti fel a hiba alól.

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