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Foci foci vb 2026

A FIFA még a hőségen is nyerészkedik a világbajnokságon

Üres palackok, miután bedobálták őket a szurkolók a pályára.
Ayush Kumar/Getty Images
Üres palackok, miután bedobálták őket a szurkolók a pályára.
24.hu
2026. 06. 04. 16:08
Üres palackok, miután bedobálták őket a szurkolók a pályára.
Ayush Kumar/Getty Images
Üres palackok, miután bedobálták őket a szurkolók a pályára.
A Nemzetközi Labdarúgó-szövetség (FIFA) az utolsó pillanatban meggondolta magát a világbajnokságra vonatkozó stadionszabályzata tekintetében, közölte a The Athletic. Az új szabályzat értelmében a szurkolók nem vihetnek be folyadékot a stadionba, sőt üres kulacsokat, palackokat sem vihetnek magukkal.

Májusban még úgy szólt a szabályozás, hogy legfeljebb 1 liter űrtartalmú, üres, átlátszó, újrahasználható műanyag palackok bevihetők a stadionba. Erre azért lehet szükség, mert várhatóan nagy lesz a hőség, így fontos lesz a hidratálás a nézők számára. Az Athletic által megtekintett e-mailek szerint azonban

a FIFA értesítette a világbajnokság jegytulajdonosait, hogy frissítették a magatartási kódexet, ennek értelmében sem az újrahasználható vizes palackok, sem más típusú palackok sem vihetők a stadionokba. Ennek az oka, hogy fennáll a veszélye, hogy eldobásukkor sérülést okozhatnak.

A tavaly nyári klubvilágbajnokságon, ahol a játékosok és a szurkolók aggodalmukat fejezték ki a hőség miatt, a FIFA rendezvényhelyszínein 4–6 dollárt számítottak fel a palackozott vízért. Egyelőre nem tudni, hogy a FIFA ezúttal mennyit fog számítani.

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