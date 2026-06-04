A FIFA még a hőségen is nyerészkedik a világbajnokságon

Májusban még úgy szólt a szabályozás, hogy legfeljebb 1 liter űrtartalmú, üres, átlátszó, újrahasználható műanyag palackok bevihetők a stadionba. Erre azért lehet szükség, mert várhatóan nagy lesz a hőség, így fontos lesz a hidratálás a nézők számára. Az Athletic által megtekintett e-mailek szerint azonban

a FIFA értesítette a világbajnokság jegytulajdonosait, hogy frissítették a magatartási kódexet, ennek értelmében sem az újrahasználható vizes palackok, sem más típusú palackok sem vihetők a stadionokba. Ennek az oka, hogy fennáll a veszélye, hogy eldobásukkor sérülést okozhatnak.

A tavaly nyári klubvilágbajnokságon, ahol a játékosok és a szurkolók aggodalmukat fejezték ki a hőség miatt, a FIFA rendezvényhelyszínein 4–6 dollárt számítottak fel a palackozott vízért. Egyelőre nem tudni, hogy a FIFA ezúttal mennyit fog számítani.