Van egy statisztika, amiben Messi nem fér be az első háromba

A két ünnep között írtunk róla, hogy több statisztika is bizonyítja, Lionel Messi egy űrlény. Nem csak a spanyol bajnokságból, de az összes európai topbajnokságból kiemelkedik a teljesítménye.

Az Opta most viszont előkotort egy olyan számsort, amiben a Barca argentin klasszisa nem fért be a háromba. Pedig gólokról van szó, amiből Messi szerezte a legtöbbet eddig a La Liga-szezonban (15-öt), ám statisztikával foglalkozó oldal most azt vizsgálta meg, egy-egy játékos találatai hány pontot hoztak a csapatának.

8 – Players to have won the most points with his goals in @LaLigaEN this season:

1 – Cristhian Stuani (10 points with 11 goals)

2 – BORJA IGLESIAS (8 with 9)

3 – Antoine Griezmann (8 with 7)

Valuable. pic.twitter.com/PYPH4EzEO5

— OptaJose (@OptaJose) 2019. január 4.