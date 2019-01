Messi ezeket a rekordokat hajszolja majd idén

Kellene egy Messi a magyar egészségügynek is!

Lionel Messi egyik legfontosabb idei célja a Copa América megnyerése lesz, hiszen felnőtt szinten még nem nyert semmit az argentin válogatottal, amely 1993 óta vár arra, hogy megtörjön a trófeamentes sorozata.

Messi klubjával, a Barcelonával is nagy célokért harcolhat idén, a csapat még három fronton, a bajnokságban, a Király Kupában és a BL-ben is versenyben van az aranyért.

Amennyiben összejön a triplázás, akkor Messinek 36 trófeája lenne a Barcával, és ezzel az egy klubbal megnyert sorozatok számát tekintve beérné a Manchester United walesi legendáját, Ryan Giggset.

A Barcában Messi eddig 657 tétmeccset játszott, ennél csak Andrés Iniesta és Xavi teljesített többet. A Japánban levezető Iniestát hamar megelőzheti Messi, mivel csak 17 találkozó a lemaradása, viszont a 767 meccsével éllovas Xavi utoléréséhez még kell nagyjából két idény.

A spanyol bajnokságban Iker Casillas ünnepelhetett a legtöbb győztes meccs után, a korábbi Real Madrid-ikon 334 esetben fogadhatta az ellenfelek gratulációját. Messi 323 győztes meccsnél tart, úgyhogy ez a rekorddöntés akár már tavasszal összejöhet, hiszen a mostani idényből még 21 bajnoki forduló hátra van.

Az előző idényben Messi a spanyol gólkirályi cím mellé az európai Aranycipőt is begyűjtötte, pályafutása során ötödször. Most arra készül, hogy hatodszor is övé legyen a díj, ráadásul sorozatban harmadszor végezhetne az élen, mindkettő csúcs lenne.

17 forduló alatt Messi 15 alkalommal volt eredményes, így négy gól az előnye a spanyol bajnokságban. Mivel Cristiano Ronaldo már nem az ellenfele, így lényegesen könnyebb lehet a dolga, hogy hatodszor is begyűjtse a gólkirálynak járó Pichichi-trófeát. Hatszor csak egy másik Barca-klasszis, Telmo Zarra volt spanyol gólkirály, vagyis az argentin ismét odakerülne egy lista élére, még ha holtversenyben is.

Messi 397 bajnoki gólnál tart, úgyhogy pár fordulón belül elérhet a 400-as mérföldkőhöz, és a következő mesterhármasa pályafutása 50. triplázása lesz. Van tehát miért hajtania!