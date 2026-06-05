magyar péterszlovákianemzeti összetartozás napja
Nagyvilág

„Nem, Magyarország tisztelt miniszterelnöke!” – egy mondat miatt ment neki Magyar Péternek a szlovák külügyminiszter

magyar péter
Varga Jennifer / 24.hu
24.hu
2026. 06. 05. 06:57
magyar péter
Varga Jennifer / 24.hu
Juraj Blanár visszautasítja a magyar miniszterelnök csütörtöki kijelentését.

Juraj Blanár szlovák külügyminiszter visszautasítja Magyar Péter miniszterelnök azon csütörtöki kijelentését, hogy Magyarország saját magával szomszédos – közölte a pozsonyi diplomáciai tárca.

Saját magával szomszédos

Magyar Péter a Nemzeti összetartozás napján a budapesti Kossuth téren elmondott beszédében az MTI tudósítása szerint hangsúlyozta: „Magyarország a világ talán egyetlen olyan országa, amely saját magával szomszédos. Jó viszonyra van szükségünk a minket körülvevő országokkal, az utóbbi években azonban ez nem volt mindig így, megszakadt a párbeszéd a legfontosabb szövetségeseinkkel, a visegrádi négyekkel (V4) is” – mutatott rá.

Visszautasítom az ilyen történelemszemléletet. Nem, Magyarország tisztelt miniszterelnöke! Az önök és így a mi határaink is világosan ki vannak jelölve az első világháborút követő trianoni béketárgyalásoknak köszönhetően, és megerősítve a második világháború után, amikor mellesleg Magyarország a legyőzöttek oldalán állt

– jelentette ki Blanár a közlemény szerint.

Baráti és konstruktív kapcsolatok

A külügyminiszter egyúttal hangsúlyozta: visszautasítja a határoknak, illetve Szlovákia területi egységének és szuverenitásának bármiféle kétségbevonását.

Amennyiben folytatódniuk kell a baráti és konstruktív kapcsolatoknak Szlovákia és Magyarország között, akkor az csak hamis és irredenta tónusok, valamint a történelem kétségbevonása nélkül történhet

– tette hozzá.

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