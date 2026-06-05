Emberemlékezet óta nem ugrott ekkorát magyar atléta

Pap Kristóf 8,11 méteres óriási egyéni csúccsal megnyerte a Mariborban rendezett challenger kategóriájú versenyt, egyúttal biztosította helyét az augusztusi birminghami Európa-bajnokságon, írja az MTI, amely megjegyzi: bő két évtizede nem láthattunk ilyen teljesítményt magyar atlétától.

Egészen kiemelkedő eredmény ez Kristóftól. Szinte emberemlékezet óta nem jutott magyar ugró nyolc méter fölé, nagyon örülünk neki

– kommentálta a TFSE sportolójának csütörtöki teljesítményét némileg tréfásan Scheidler Géza, a hazai szövetség sportszakmai igazgatója, aki az MTI-nek azt is elmondta, hogy a 28 éves sportoló harmadik éve az országos csúcstartó (8,30 méter) Szalma László irányításával készül, és a közös munkának most már egyértelműen látszik az eredménye.

A hetedik magyar, aki legalább 8 méterre repült

Jól érzékelteti Pap eredményének értékét, hogy – Spiriev Attila, a Gyulai Memorial versenyigazgatójának tájékoztatása szerint – ezzel

mindössze a hetedik magyar távolugró lett, aki nyolc méter fölé jutott.

A 8,11 méteres eredménnyel pedig a hazai örökranglista ötödik helyére került. Csak Szalma László, Pálóczi Gyula (8,25 m), Margl Tamás (8,20 m) és Almási Csaba (8,14 m) előzi meg. Pap előtt közel 22 éve, 2004-ben Margl ugrott 8 méternél nagyobbat a magyar mezőnyben.

A TFSE atlétája nagy csatában nyerte meg a versenyt, melyen két centivel utasította maga mögé a horvát Filip Pravdicát.