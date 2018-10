Ki ez a szöszmötölő zsarnok, aki félelmetes csapatot varázsolt a Dortmundból?

A Hertha Berlin szombaton 15.30-kor a Bundesliga éllovasa, a Borussia Dortmund ellen lép pályára idegenben. Az ellenfél edzője az a Lucien Favre, aki 2007-09 között pont Dárdai mestere volt Berlinben. Portré a 60 éves svájciról, aki világsztárok tucatjait indította el.

Nagyjából egy éve, hogy a Borussia Dortmund Peter Bosz vezetésével a Bajnokok Ligájában kétszer sem tudta legyőzni a Sallai Rolanddal felálló ciprusi APOEL Nicosiát. Az Ajaxszal nagyot menő holland szakember ultraaggrasszív Dortmundja remek kezdés után akkorát esett, mint a tanyasi ló.

Valami bűzlött Dortmundban és Peter Stöger főbalzsamozónak sem sikerült lefojtani a bűzt. A nyáron azonban szabaddá vált a Bosz kinevezése előtti időszak fő célpontja, Lucien Favre, aki Nizzát és a francia Riviérát maga mögött hagyva a lesajnált Dortmundból hónapok alatt újra Európa egyik legjobb csapatát varázsolta össze.

No, de ki ez a félénk kisegér kinézetű zsarnok, akinek a kezei alatt világsztárok sora fejlődött ki?

Portré az összeférhetetlen sztárcsinálóról, a csendes zseniről, aki miatt a Borussia megint szárnyal.

Egy félbetört karrier Svájcban

A hatvanéves svájci Lucien Favre Vaud kantonban született és ott is kezdte pályafutását a helyi FC Echallens-ben. A Lausanne és a Neuchatel Xamax érintésével került Genfbe, és 1983-ban már az év játékosává választották hazájában. A Servette-ben, a volt Vasas-játékos, Pázmándy Péter keze alatt futballozott, többek között a mostanában inkább a blődségeiről ismert Bayern-vezető, egykori világklasszis Karl-Heinz Rummenigge csapattársaként.

A svájci válogatottban 24-szer játszott, egyetlen gólját 1981-ben lőtte annak a Hollandiának, ahol éppen egy bizonyos Frank Rijkaard és Ruud Gullit debütáltak.

A későbbi Dortmund sztár, Stephane Chapuisat apja, Pierre-Alain, még 1985-ben, minden idők legdurvább szabálytalanságát követte el Favre ellen, aki így majd egy évet hagyott ki.

A svájci futballszakértő Oliver Zesiger szerint olyannyira elfajult a dolog, hogy Favre a bíróságra vitte az ügyet és ötezer frank kártérítést nyert, de karrierje effektíve véget ért.

A Servette-ből visszavonulva 34 évesen már az FC Echallens-t utánpótláscsapatát edzette, és három év múlva már klubtörténeti sikert elérve a másodosztályba jutott fel a felnőttekkel. Az ezredfordulón már a Servette-tel lett svájci kupagyőztes, majd a 2001-02-es szezonban az UEFA-kupába jutott, többek közt a Dárdai Pállal felálló Herthát legyőzve, a legjobb 16 közé.

Az FC Zürich lecsapott rá és előbb 2005-ben a kupát, majd egy évvel később, 25 év után először, a bajnokságot is megnyerte. A keze alatt olyan fiatal játékosok lettek svájci válogatottak, mint Blerim Dzemaili, Gökhan Inler vagy a mestert a Herthába is követő Steven von Bergen.

A rövid berlini forradalom felfalja svájci atyját

A bajnoki címben óriási része volt az akkor húszéves brazil Raffaelnek, akire edzőjével együtt a Hertha szemet vetett. Favre és Raffael a 2007-08-as idényben már Berlinben tevékenykedtek (Raffael a téli szünetben érkezett). Játékosa volt a mostani sportigazgató Michael Preetz és persze Dárdai Pál is.

Az ambiciózus Favre forradalmat ígért, gólokkal, fiatal játékosok beépítésével, no meg eredményekkel. Persze, a milliméterre pontosan lenyírt gyepszőnyeg ellenőrzése, az órákig tartó labda nélküli védőmozgások leoktatása, és a taktikai jellegű labdás foglalkozások se maradtak el.

A gólokat Marko Pantelic szállította, míg az akkori fiatalok közül Lukasz Piszczek neve sem ismeretlen ma már a Bundesliga és német futball rajongói számára. A tizedik hely után a második idényben Favre és a Liverpooltól érkezett Andrej Voronyin a negyedik pozícióba vezérelte a Herthát.

Ám, mint azt a kiváló német futballszakértő Matt Hermann a francia forradalomra utalva megjegyezte , „a forradalom gyakran felfalja gyermekeit”.

Így is történt: Favre a harmadik szezonjában összeveszett a vezetőséggel az átigazolásokon: Voronyint nem vették meg végleg, Simunicot és Pantelicet is eladták, úgy, hogy nem igazoltak komolyabb neveket, sőt még Dieter Hoeness sportigazgatót is kirúgták.

A Favre által mellőzött csapatkapitány Arne Friedrich is ellene fordult, a svájci végül magára maradt. Hat bajnoki vereség után utolsó volt a Hertha így az edzőt már szeptember végén menesztették, a csapat végül kiesett a másodosztályba. Favre nem először távozott dicstelenül, és nem is utoljára.

Csikók rohangálnak a Bundesligában, majd betörnek Európába

A berlini kaland után nem igazán kapott komoly ajánlatot – a DC United megkeresését leszámítva –, ám amikor február 14-én, a 22 meccs után 56 bekapott góllal és 16 ponttal tök utolsó Borussia Mönchengladbach kirúgta Michael Frontzecket, Favre igent mondott. Onnantól pedig beindult a sikersztori.

Első lépésként kilenc gólt engedélyezve és 12 meccsen húsz pontot összeszedve benntartotta a Gladbachot. De még milyen eredményekkel!

A Jürgen Klopp vezette, később a bajnoki címet elnyerő “nagy” Dortmundot is legyőzték, míg a Bochum elleni 1-1-es osztályozó gólját egy bizonyos Marco Reus szerezte.

Reus mesélte el azt a Favre-féle alaposságot remekül bemutató sztorit, miszerint az edző azt tanította neki, hogy cselezés során ne csak a labdát, hanem az ellenfél lábtartását is figyelje, mert az elárulja, hogy melyik oldalra csinálhatja meg a cselt.

Hiába állt kiesőhelyen a csapat, Favre nem az elcsépelt és végtelenül unalmas, megúszós, urambocsá „csússzunk, másszunk mint a disznók” féle futballt játszotta. Ehelyett jött egy szimpatikus, tiszta (saját sérülése óta gyűlöli a faultokat és csapataival kifejezetten kerüli a szabálytalankodást) támadófoci.

Szintén forradalmi újításként Favre még áprilisban az akkor 19 éves Marc André ter Stegent állította a kapuba, aki az utolsó öt meccsből négyszer nem kapott gólt! A következő idényben a Gladbach végig az első hét hely egyikén maradva, 24 gólt kapva végül a negyedik helyen végzett, így indulhatott a BL selejtezőkön.

Hiába játszott azonban biztonságos, taktikus és szemre tetszetős támadófocit Favre, a BL selejtezőkön már a Dinamo Kijev ellen kiestek, majd az Európa Ligában a csoportkör után a Lazion sem jutottak túl. A bajnokságot Guardiola Bayern Münchenje utcahosszal nyerte, a Csikók mínusz négyes gólkülönbséggel csak nyolcadikok lettek, igaz addigra már a Favre-t karrierje legjobb edzőjének tartó Marco Reus Dortmundba igazolt.

Kis kijevi kitérővel Raffael megint követte a mestert. Két német válogatott, a világbajnok Christoph Kramer és a liga egyik legkülönlegesebb (a szó minden értelmében) játékosa, Max Kruse megszerzésével a Gladbach hatodik lett

A nyarakat a Las Vegas-i, az unalmas wolfsburgi estéket a berlini pókerasztalok mellett töltő, az éjszakai életet és a Nutellát fanatikusan habzsoló Kruse a német futball talán legexcentrikusabb játékosa, és kapcsolatuk Favre mesterrel nem volt felhőtlen.

Ez két ilyen öntörvényű zseni között nem is újdonság, az viszont vitán felül áll, hogy Kruse a svájci edző keze alatt játszott élete legjobb formájában, és mindketten óriási elismeréssel nyilatkozott egymásról.

A nyáron igazolt Yann Sommer kapus azóta is a Bundesliga egyik legjobbja, a védelemben a veterán Martin Stranzl és a fiatalon egy súlyos sérülés miatt visszavonult Alvaro Domínguez volt az úr, míg Granit Xhaka, Kramerrel együtt stabilizálta a középpályát.

Elől pedig Kruse és Raffael zseniális összjátéka valamint André Hahn és Patrick Herrmann, majd Thorgan Hazard szélsőjátéka repítette a Gladbachot, amit az elvetemültebb drukkerek már Borussia Barcelonának is neveztek. Úgy, hogy a 2014\15-ös idényt egy 18 meccses veretlenségi szériával kezdték, talán nem akkora túlzás ez a hasonlat. Ennek a sorozatnak azonban novemberben Kramer azóta is hírhedt öngólja vetett véget:

A Dortmund hiába nyerte ezt a derbit, a Gladbach végül húsz pontot vert a BVB-re és 66 ponttal harmadik lett, úgy, hogy tavasszal Raffael két góljával még Guardiola Bayernjét is legyőzte. A tekintélyes német futballmagazin az 11Freunde egyenesen az év edzőjének választotta, a laudációt pedig az újdonsült világbajnok szövetségi kapitány, Joachim Löw írta.

Az új idényre azonban Kruse Wolfsburgba igazolt, míg Favre és csapata elfáradt és a klubtörténelmi öt vereség (meg egy BL-beli 0-3 a Sevilla ellen) után jött az újabb menesztés. A távozás értelemszerűen sohasem lehet ideális, de a berlininél jobban sikerült, így Favre a mai napig a Gladbach drukkerek kedvence. A cserben hagyott sportigazgató Max Eberl is megbocsátott, és idén tavasszal már Favre esetleges visszatérésében is gondolkodott .

Liverpool helyett Nizza, avagy vesszenek a statisztikai modellek

Favre gyűlöli a várakozást, így az Everton és a finoman szólva sem festői Liverpool helyett három évre a Nizzát és a francia Riviérát választotta 2016 májusában. Elődje, Claude Puel 63 pontja és negyedik helye után Favre debütálása 78 ponttal és harmadik hellyel zárult.

Már a Bundesligában sem tudtak Favre csapataival mit kezdeni az egyébként nagyon hasznos lövés alapú statisztikai modellek, hiszen a Gladbach átlagosan 20 százalékkal több gólt lőtt, mint amit elvártak tőle. Nizzában ez a helyzet egészen extrém módon fokozódott: az xG (expected goals) mutató szerint mínusz tízes gólkülönbség helyett +27-tel zárt Favre csapata.

Annak, hogy egy ekkora eltérésnek pusztán a szerencse legyen az oka, cirka egy százalék a valószínűsége. A kiváló elemző, Dustin Ward részletesen elmagyarázza, hogy öt év alatt három csapatnak sikerült ezt a plusz húsz százalékot elérnie, míg Favre-nak négy év alatt háromszor!

Talán érdemes úgy felfogni, hogy Favre valami olyasmit csinál, amit az alapvetően a labdabirtoklást, az azt segítő magas le- és visszatámadást, és a sok lövést díjazó modellek nem értenek. Nevezetesen azt, hogy Favre engedi az ellenfelet egész mélyen passzolni, míg saját kontratámadásait nem gyorsan hanem lépésről lépésre építi fel.

Megszabott pályákon futhatnak fel játékosai, de általában 5-6 embert is szeret hátul hagyni, az esetleges kontrák elkerülése miatt. Így ritkábban kerülnek csapatai az ellenfél kapuja elé – ebben szombat délutáni ellenfele, a korábbi tanítvány, Dárdai Pál Herthája is hasonló –, de remek és megfontolt passzjátékuk miatt a tizenhatoson belül óriási helyzeteket dolgoznak ki, amiket aztán nagy százalékban értékesítenek.

Dortmundban jelenleg 14.91 xG helyett 27-et lőttek, ami gyenge nyolcvan százalékos túlteljesítés. Ehhez a teljesítményhez Favre csapatainál rendre úgynevezett szabad kilencest keres és talál, azaz nem tipikus bójacentert használ, hanem Raffael-, Kruse-, Reus- féle mozgékony, multifunkcionális zseniket. Nizzában is akadt kettő, az egyiket történetesen Mario Balotellinek hívták.

„Mario pontosan tudja, hogy mik a hibái: keveset fut, és azt is általában rossz felé”

– jelentette ki az öntörvényű olaszról. Ennek ellenére a mindig kritikus Favre az összeférhetetlen Balotellivel is kijött, és az előtte sokszor önmagát kereső olasz 15 góllal zárt első, majd 18-cal a második nizzai évében.

Az azóta már a Gladbachban öt bajnoki gólt elérő Alassane Plea a másik, akiből Favre csinált igazi gólerős csatárt. Egy év alatt az aprópénznek számító kilencszázezer euróért vett Jean Michel Seriből kis híján ötvenmilliós Barcelona- irányítót faragott Favre – Seri végül harmincmillióért a Fulhamben kötött ki.

Favre iszonyatos pedantériájának újabb ékes példája Dante esete, akivel korábban már a Gladbachban is együtt dolgozott. A svájci ugyanis állandóan azt kérte a braziltól, hogy a lábfejére tegye a súlypontját (és ne a sarkára), így ugyanis gyorsabban tud majd reagálni, ha elviszik mellette a labdát.

2017 nyarán hívta a dortmundi vezetőség, ám felesége, Chantal, akivel 37 éve házasok, nem akarta elhagyni a francia Riviérát. A második idény rosszul indult – a Napoli ellen nem sikerült a BL főtáblára jutni, majd 11 bajnoki meccs után csak 16. volt a csapat, és februárra a francia kupákból és az Európa Ligából (Lokomotiv Moszkva ellen) is kizúgtak.

Az utolsó fordulóban a Lyon elleni vereséggel csak nyolcadikok lettek, amikor a Dortmund kivásárolta a szerződése harmadik évéből, az asszony pedig beadta a derekát.

Dortmundi álomstart

Volt némi kétely az egyes források szerint heti ötven órát is futballt elemző, perfekcionista, szöszmötölő Favre és a Bosz-Stöger időszak után lábadozó, de a német és a nemzetközi futballban az elitstátuszát mindenképp megtartani igyekvő Dortmund házasságával kapcsolatban.

Ám a kezdeti bizonytalankodás (gól nélküli döntetlen Hannoverben, kínkeserves győzelem Frankfurtban) és egymásra találás időszakát átvészelték. Favre a tőle megszokott őszinteséggel a 4-1-es Lipcse elleni nyitógyőzelem után „komoly taktikai hibákról és az előttük lévő hosszú útról” beszélt, míg Leverkusenben, egy elképesztően fordulatos 4-2-es győzelem után, személyesen tapasztalta meg a Dortmund elnöke, Hans-Joachim Watzke dühét:

Maguknak nem nyilatkozom, úgyis csak hülyeségeket írnak rólunk.

Azóta persze már mindenki tudja, hogy a Bayern gyengélkedése, Paco Alcácer nagyjából 15 percenkénti góljai, Jadon Sancho menetrend szerinti hajrában jött gólpasszai és Marco Reus zseniális teljesítményei miatt a Borussia vezeti a Bundesligát.

Az immáron biztonsági játékra törekedő Favre alatt a védelem sziklaszilárd (8 meccsen 8 gól a legkevesebb a ligában), pedig például a Leverkusen ellen kezdő Hakimi-Zagadou-Akanji-Diallo négyes egyik tagja sem múlt még 23 éves. A múlt idényben rendre hibázó Bürki a csapat legkiegyensúlyozottabb teljesítményét nyújtja, míg az új középpályás duó (Axel Witsel és Thomas Delaney) brutális hatékonysággal passzol és legalább ilyen keménységgel nyer párharcokat.

A padról olyan technikás játékosok szállhatnak be erre a posztra, mint a Favre által felfedezett, volt gladbachi Dahoud, a Tuchel alatt klasszissá érő Julian Weigl, vagy akár a mindig a középpontban álló Mario Götze – bár ő Favre-nál már középcsatárt is játszott. Mozgékonysága megvan hozzá, mint ahogy a Reus-Alcácer duónak is. A széleken pedig az U20-as korú Bruun Larsen, Pulisic, Sancho trió öt bajnoki gólnál és kilenc gólpassznál jár.

De ez még csak a kezdet: a BL-ben egyelőre 9 pont, 8 rúgott, nulla kapott gól, és egy négy-nullra legázolt Atlético Madrid a mérlegük – az angolul tudóknak ajánlom az erről szóló taktikai elemzésemet .

Egyelőre tehát iszonyúan hasít Favre Dortmundja, de a szombaton 15.30-kor kezdődő Hertha elleni hazai rangadó is komoly erőpróba lehet. Az elemző- és fogadóoldalak azonban még mindig csak maximum 25 százalék esélyt adnak a Dortmund Bundesliga-győzelmére.

November elején a Wolfsburg-Atletico páros után jön a Bayern elleni megmérettetés, ami után jóval tisztábban látunk majd.