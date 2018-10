Megint kikapott a Bayern München, nőtt a Dortmund előnye

ABundesliga 7. fordulójában tovább nőtt a különbség a Borussia Dortmund és a Bayern München között. A Dortmund korábban lépett pályára riválisánál és valóságos érzelmi hullámvasutat produkált az Augsburg ellen. A vendégek az első félidő derekán jutottak vezetéshez, amire csak 40 perccel később érkezett válasz.

Ezután indult be igazán a meccs, Philipp Max hamar visszavette az előnyt, amire újfent Paco Alcácer válaszolt, de a 84. percben már – találkozón először – vezetett a hazai csapat Mario Götze góljával.Három perccel később azonban újabb gól esett, ezt az Augsburg lőtte, így a győztes találatra egészen a 96. percig kellett várni – ismét Alcácer volt a megmentő.

Ezek után győzelmi kényszerrel lépett pályára a másik Borussia, a Mönchengladbach ellen a címvédő Bayern München, csakhogy pillanatok alatt két gólt kapott Niko Kovac csapata. A bajorok fojtogató mezőnyfölényben játszottak, de kevés helyzetig jutott a csapat, végül gólt sem lőtt a Bayern – ellenben egy harmadikat kapott.

A bajorokkal 1999 óta először fordult elő, hogy egymást követő nem tudtak megnyerni négy egymást követő mérkőzést.

4 – For the first time since 1999 Bayern have failed to win four competitive games in a row during the Oktoberfest. Crisis. #FCBBMG

— OptaFranz (@OptaFranz) 2018. október 6.