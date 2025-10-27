„Szijjártó Péter az a cowboy, aki előbb lő, aztán kérdez” – Ziccer a Fradi vonatos balhéjáról és az Újpest pokoljárásáról

A 24.hu futballpodcastjának legfrissebb epizódjában a magyar futball legégetőbb ügyei kerültek terítékre: szó esett Robbie Keane futballjának korlátosságáról, az Újpest identitásválságáról, a Salzburg-FTC meccshez kapcsolódó vonatbotrányról, valamint az NB I-et ismét felkavaró magyarszabály-vitáról. A műsorban Kele János, Aranyosi Áron és Kálnoki Kis Attila arról beszélgettek, miért tart ott a magyar foci, ahol, és miért várják sokan hiába a valódi előrelépést a közegtől.

A podcast első blokkja a Fradi drukkereinek vonatos incidensével és az ügyre rácuppanó politikai kommunikációval indult. Aranyossy Áron úgy fogalmazott, „Szijjártó Péter az a cowboy, aki előbb lő, aztán kérdez”, de a stáb részletesen elemezte, hogyan lett a szurkolói botrányból diplomáciai ügy, és milyen felelősségi szintek ütköztek a háttérben.

Ezt követően az Újpest került a középpontba. Kele János szerint a lilák válságát jól összefoglalja a mondat, hogy „pénz van, ész nincs”: hiába a komoly tulajdonosi háttér, a klubnál nincs következetes futballfilozófia, nincs erős szakmai vezetés, és nincs irány, amelyre identitást lehetne építeni. Felmerült az edzőválasztás kérdése, a felelősök szerepe, és az is, hová tűnt az Újpest karaktere a magyar futballtérképről.

A harmadik fő témát az MLSZ-szabály és Hornyák Zsolt felcsúti edző hétvégi kirohanása adta. Szó esett arról, miért váltott ki ekkora visszhangot az edző nyilatkozata, milyen szerepe van az utóbbi hetek NB I-es szabályértelmezési vitáinak, és hogyan lett a fiatalszabály körüli zűrzavarból országos beszédtémává gyúrt konfliktus. Kálnoki Kis Attila szerint az ügy tökéletes példája annak, hogy a magyar futballban a párbeszéd helyett gyakran kommunikációs üzengetés zajlik — klubok, edzők és intézmények között.

A műsor utolsó blokkja arra kereste a választ, miért meggyőzőbb a Fradi Európában, és miért gyűjti sorra a pofonokat idehaza – különösen hazai pályán? A résztvevők nem kerülték meg Robbie Keane felelősségét sem, Kele János például egészen odáig ment, hogy kijelentette: „a Fradinak nincs domináns labdás játéka.” A beszélgetés azt boncolgatta, meddig elég a reagáló futball, és lehet-e NB I-es környezetben hosszabb távon sikeresen építkezni, és olyan játékfilozófiát alkotni, amely nemzetközi szinten is versenyképes.

Aki kíváncsi arra, mi zajlik valójában a magyar futball mély rétegeiben — Fradi, Újpest, MLSZ, Hornyák, NB I, szurkolók, kommunikáció, vezetői felelősség — annak ez az epizód tartalmas, őszinte és ütköző pontokban gazdag beszélgetést kínál a hét legfontosabb futballtémáiról.