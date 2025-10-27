ziccer – podcastmlsznb1ferencváros
Ziccer

„Szijjártó Péter az a cowboy, aki előbb lő, aztán kérdez” – Ziccer a Fradi vonatos balhéjáról és az Újpest pokoljárásáról

admin Kele János
admin Aranyossy Áron
admin Kálnoki Kis Attila
2025. 10. 27. 19:00
A Ziccerben ezen a héten a Fradi hazai gondjairól és Robbie Keane szerepéről, az Újpest végeláthatatlan útvesztőjéről, valamint a visszafordított szurkolói vonat ügyének tanulságairól beszélgettünk. Őszintén arról, mi működik rosszul a magyar futballban, és miért nem látszik az előrelépés – felelősségről, döntésekről, kultúráról, szurkolókról és edzőkről.

A 24.hu futballpodcastjának legfrissebb epizódjában a magyar futball legégetőbb ügyei kerültek terítékre: szó esett Robbie Keane futballjának korlátosságáról, az Újpest identitásválságáról, a Salzburg-FTC meccshez kapcsolódó vonatbotrányról, valamint az NB I-et ismét felkavaró magyarszabály-vitáról. A műsorban Kele János, Aranyosi Áron és Kálnoki Kis Attila arról beszélgettek, miért tart ott a magyar foci, ahol, és miért várják sokan hiába a valódi előrelépést a közegtől.

A podcast első blokkja a Fradi drukkereinek vonatos incidensével és az ügyre rácuppanó politikai kommunikációval indult. Aranyossy Áron úgy fogalmazott, „Szijjártó Péter az a cowboy, aki előbb lő, aztán kérdez”, de a stáb részletesen elemezte, hogyan lett a szurkolói botrányból diplomáciai ügy, és milyen felelősségi szintek ütköztek a háttérben.

Ezt követően az Újpest került a középpontba. Kele János szerint a lilák válságát jól összefoglalja a mondat, hogy „pénz van, ész nincs”: hiába a komoly tulajdonosi háttér, a klubnál nincs következetes futballfilozófia, nincs erős szakmai vezetés, és nincs irány, amelyre identitást lehetne építeni. Felmerült az edzőválasztás kérdése, a felelősök szerepe, és az is, hová tűnt az Újpest karaktere a magyar futballtérképről.

A harmadik fő témát az MLSZ-szabály és Hornyák Zsolt felcsúti edző hétvégi kirohanása adta. Szó esett arról, miért váltott ki ekkora visszhangot az edző nyilatkozata, milyen szerepe van az utóbbi hetek NB I-es szabályértelmezési vitáinak, és hogyan lett a fiatalszabály körüli zűrzavarból országos beszédtémává gyúrt konfliktus. Kálnoki Kis Attila szerint az ügy tökéletes példája annak, hogy a magyar futballban a párbeszéd helyett gyakran kommunikációs üzengetés zajlik — klubok, edzők és intézmények között.

A műsor utolsó blokkja arra kereste a választ, miért meggyőzőbb a Fradi Európában, és miért gyűjti sorra a pofonokat idehaza –  különösen hazai pályán? A résztvevők nem kerülték meg Robbie Keane felelősségét sem, Kele János például egészen odáig ment, hogy kijelentette: „a Fradinak nincs domináns labdás játéka.” A beszélgetés azt boncolgatta, meddig elég a reagáló futball, és lehet-e NB I-es környezetben hosszabb távon sikeresen építkezni, és olyan játékfilozófiát alkotni, amely nemzetközi szinten is versenyképes.

Aki kíváncsi arra, mi zajlik valójában a magyar futball mély rétegeiben — Fradi, Újpest, MLSZ, Hornyák, NB I, szurkolók, kommunikáció, vezetői felelősség — annak ez az epizód tartalmas, őszinte és ütköző pontokban gazdag beszélgetést kínál a hét legfontosabb futballtémáiról.

Kapásból, a léc alá.
A topfutball történései szórakoztató mélyelemzésben. Laikusoknak receptre, megszállott fanatikusoknak vény nélkül.
Szoboszlait is elrontja Slot? Mi történik Liverpoolban?
Nem félünk a világelittől – mérlegen a magyar válogatott vb-selejtezői
A Newcastle az idióta vagy Rummenigge?
Tényleg tönkreteszi a Fradit az ötmagyaros szabály?
Bogdán Ádám: A magyar futballnak most kellene észszerűen építkeznie
Szoboszlai hatosban: mit veszít és mit nyer a válogatott?
Vb-selejtező: hozott, vagy vitt inkább Dibusz Dénes az írek ellen?
Szoboszlai vagy Tóth Alex: kié a hét magyar gólja Európában?
Mit tud a Győr, amivel az összes többi magyar focicsapat előtt jár?
Vízhordó vagy kulcsember – mi lesz Szoboszlai szerepe az új Liverpoolban?
Hiszti vagy jogos kritikák – mi van az NB I-es magyarszabály hátterében?
Mi lesz Szoboszlaival Liverpoolban? – öt dolog, amit már nagyon várunk a következő futballszezonban
VAR, túlzsúfolt meccsnaptár, influenszerek – a modern futball öt legidegesítőbb jelensége
PSG–Inter: történelmi vereség, tökéletes presszing – és egy kellemetlen magyar mellékszál
Gulácsi visszavonulása a válogatottból – meddig lehet magyar valaki, ha másképp gondolkodik?
Csak akkor rasszizmus a cigányozás, ha az UEFA is hallja
Miért most hosszabbít Rossival az MLSZ?
Tótágast is állhat az MLSZ, ha a tudás hiányzik leginkább a magyar futballból
Fejben nőtt a magyar futball fölé Szoboszlai
Ha az MLSZ és az állami sportmédia sem veszi komolyan az NB I-et, mi miért vennénk?
Legfrissebb epizódok
„Szijjártó Péter az a cowboy, aki előbb lő, aztán kérdez" - Ziccer a Fradi vonatos balhéjáról és az Újpest pokoljárásáról
Ziccer
Török Gábor: A Fidesz alapvető problémája, hogy mindent kipróbált, de Magyar Péter meg sem ingott
Törökülés
Orbán vagy Magyar menetén vonultak-e többen, és számít ez?
Háromharmad
Gémesi György: Amit a kormány Budapesttel csinál, az elfogadhatatlan
Della
Háromharmad
Orbán vagy Magyar menetén vonultak-e többen, és számít ez?
Háromharmad
Mit hoz Orbánnak a Trump-Putyin-csúcs?
Háromharmad
Miért kell Varga Judit ennyire a Fidesznek?
Háromharmad
Napirend után: Orbán számára nincs visszaút az autokráciából
Háromharmad
Della
Gémesi György: Amit a kormány Budapesttel csinál, az elfogadhatatlan
Della
Orbán Krisztián: Világ, fizess! – ezt üzeni Amerika
Della
Hadüzenetet küldött a kormány a jegybanknak?
Della
A Tisza adótervéről: a tőkenövekedést érné meg adóztatni, nem a vagyont
Della
Első kézből
Laza szemétkedés, átgondolatlan terv vagy önveszélyes atombomba (volt) az „átláthatósági” törvény?
Első kézből
„A kételynek nem szabad kihunynia belül” – miért beszélgetünk háttérben, és miért állnak velünk szóba?
Első kézből
Elsőre egy ovi sztorija, igazából egy egész falué, de még az is lehet, hogy az egész országé
Első kézből
Első kézből: Ezt láttuk, hallottuk, tapasztaltuk és éreztük Kijevben
Első kézből
Ziccer
„Szijjártó Péter az a cowboy, aki előbb lő, aztán kérdez" - Ziccer a Fradi vonatos balhéjáról és az Újpest pokoljárásáról
Ziccer
Szoboszlait is elrontja Slot? Mi történik Liverpoolban?
Ziccer
Nem félünk a világelittől – mérlegen a magyar válogatott vb-selejtezői
Ziccer
A Newcastle az idióta vagy Rummenigge?
Ziccer
Buksó
A szülők miatt olvasnak kevesebbet a kisfiúk? És hogy kapott rá a könyvekre Kadarkai Endre?
Buksó
A radiológia, a kardiológia és az onkológia lesznek az egyértelmű győztesei az AI-forradalomnak
Buksó
A fiatalok már nem értik Rejtőt, pedig Tarantino is tanulhatna tőle
Buksó
A történelem ismétli önmagát, de mégis jobb, ha tudjuk, mire számítsunk az ismétlődés során
Buksó
Filéző
Hogyan kattantunk rá a cukorra, és mennyire kell félnünk tőle?
Filéző
A krumpli valójában nem hizlal, de akkor miért olyan rossz a píárja?
Filéző
Miért nem jó, ha kolbászon élünk? Egyáltalán mennyi húst ettek az elődeink?
Filéző
Miért ne fetisizáljuk az olívaolajat? Talál-e kihívást egy Michelin-csillagos séf a zsíros deszkában?
Filéző
Reklámszünet
„Olyan nem lesz, hogy nálunk nem lesznek pénztárosok az üzletekben”
Reklámszünet
„Független piaci szereplőként, állami megrendelések nélkül a magyar piacon elértük a tetőt”
Reklámszünet
„Az ember akár 120 évig is tud élni jó egészségben”
Reklámszünet
Mit adhat a kólareklámnak a mesterséges intelligencia?
Reklámszünet
Zöldövezet
Véget ért az El Niño, mégis forró évnek nézünk elébe
Zöldövezet
Magyarország miatt bukott el a világ legambíciózusabb természetvédelmi törvénye
Zöldövezet
Elsüllyed és kiszárad a húszmilliós nagyváros
Zöldövezet
Hideg télre már egyáltalán nem számíthatunk Magyarországon
Zöldövezet
Nincs rá szó
Nádas Péter: A gyászbeszéd egy szerelmi vallomás
Nincs rá szó
„Ez egy szomorú sikerélmény” – életvégi ápolók az utolsó időkről
Nincs rá szó
Nádas Péter: Egész életemben arra vágytam, hogy végre halnék meg, és ez a két barom orvos visszahoz
Nincs rá szó
Egy gyermeket elveszteni abnormális dolog, nincs is szavunk rá
Nincs rá szó
Szintén zenész
Egy jó dumától izgalmas lehet egy dalrészlet TikTokon, de attól még nem feltétlenül jó szám
Szintén zenész
Mennyit lehet keresni a koncertekkel és hogyan kell bekerülni a fesztiválokra?
Szintén zenész
„Nem tudunk elég hálásak lenni az EDDA-nak és Zámbó Jimmynek”
Szintén zenész
„Csak úgy ösztönösen megosztottuk azt, hogy éppen miben vagyunk”
Szintén zenész
Europoli
Tényleg beleszólhatnak az uniós állampolgárok, hogy legyen-e Magyarországnak vétójoga?
Europoli
Sosem hallott róla, de miatta lett ilyen az Európai Parlament
Europoli
Ha van tét, Orbán nem vétózik
Europoli
Ha valaki új Malévot szeretne csinálni, ez lenne rá a tökéletes alkalom
Europoli
Ötkarikás szemek
„Az egészen biztos, hogy az olimpiai sportágakra költött pénz összessége alapjaiban határozza meg egy nemzeti csapat eredményességét”
Ötkarikás szemek
„Nagyon kijárt már egy olimpiai érem a női vízilabdának”
Ötkarikás szemek
„Anya, mikor ér már véget az a hülye olimpia?!”
Ötkarikás szemek
„Szépen belesétáltunk a görögök utcájába”
Ötkarikás szemek
Rendszerváltás30
Szénási Sándor: Ebben az országban soha többet nem lesz cenzúra. Ezt mondtam akkor, én idióta!
Rendszerváltás30
A kilencvenes évek elején lehetett a legjobb diáknak lenni Magyarországon – Horn György a közoktatás rendszerváltásáról
Rendszerváltás30
Utálatos bulinak éltem meg a legnagyobb koncertünket – Nagy Feró a rendszerváltásról
Rendszerváltás30
Betlen János: Vittem Orbánt a Trabantomban az állapotos feleségével, és a Fideszről kérdezett
Rendszerváltás30
Kilépők
„Tragédiának élem meg, amit Magyarországgal művelnek”
Kilépők
„Gyermekeink legjobb barátainak két anyukájuk van”
Kilépők
„Itt lett belőlem százszázalékos anyuka”
Kilépők
„Meglepett, hogy itt mindenki sír, mindenki elérzékenyül”
Kilépők
Szerintem
Rónai Egon: Az embereket nem a nagypolitika, hanem a saját életük érdekli
Szerintem
Jordán Tamás: Ha betartjuk a szabályokat, a járvány ideje harmadával csökkenhet
Szerintem
Till Attila: Most még lazításnak fogjuk fel az otthonlétet, majd az lesz érdekes, ha megunjuk
Szerintem
Ördög Nóra: Meg kellett harcoljak azért, hogy egy szinten legyek a férfi műsorvezetőkkel
Szerintem
Bárkiből valaki
Bojár Gábor: A hiúság nem egy rossz motiváció
Bárkiből valaki
Oszkó Péter: Pont az ellenkezője történik, mint 2008-ban
Bárkiből valaki
Balogh Levente: Gyakran még a józan észt is átírtam
Bárkiből valaki
Kürti Sándor: Az ötlet egy százaléknál is kevesebbet ér
Bárkiből valaki
Sorozatlövő
Gera Marina: Egy nemzetközi díj után is jöhet depresszió
Sorozatlövő
Mécs Mónika: Kértem Enyedi Ildikót, nehogy kivágja a kedvenc snittemet
Sorozatlövő
Nagypál Orsi: A legtöbbször fel se tűnik, hogy nő vagy férfi a rendező
Sorozatlövő
Hámori Barbara: A Drága örökösöket imádja a néző, és nem utálja a kritika sem
Sorozatlövő
Határsértők
Akkora változás történt Amerikában, amit már talán visszafordítani sem lehet
Határsértők
Egyetlen emberen múlt, hogy most tele van a világ magyar autótervezőkkel
Határsértők
Az emberi evolúció következő foka az, hogy eggyé válunk a gépekkel
Határsértők
Krusovszky Dénes: Ha már Nagy Imre is túl bonyolult, akkor nehéz arról beszélni, hogy '56-nak voltak árnyoldalai is
Határsértők
Török Gábor: A Fidesz alapvető problémája, hogy mindent kipróbált, de Magyar Péter meg sem ingott
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik