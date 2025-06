Mi lesz Szoboszlaival Liverpoolban? – öt dolog, amit már nagyon várunk a következő futballszezonban

Vendégünk, Brodarics Tamás listáján előkelő helyen szerepelt Florian Wirtz lehetséges érkezése és a Liverpool várható játéka, így Szoboszlai Dominik szerepköre is, mint ahogyan a Real Madrid új projektje Xabi Alonso vezetésével. A műsorban az idei Bundesliga-szezonban a földbe álló Lipcse újjáépítésének lehetséges irányairól is szó esett. Vajon Jürgen Klopp a megfelelő ember a recsegő Red Bull-birodalom felrázására, vagy ő csak az arc a kirakatban, és az első adandó alkalommal veszi is a kalapját? Mi lehet a rutinos, jól fizetett játékosok sorsa Lipcsében, és ki lesz az edző Lőw Zsolt után?

A PSG lehengerő magabiztossággal húzta be az idei BL-címet, de vajon mennyire fenntartható a francia kirakatcsapat európai dominanciája? Mit lép a kihívásra a Barcelona, hol lehet az új Real Madrid plafonja? Megjelennek-e új játékosprofilok, lesz-e olyan taktikai, játékosképzési trend, amit nem látunk?

Kálnoki Kis Attila magyar vizekre evezett, és a Zalaegerszeg valamint a DVSC tulajdonosváltása kapcsán arról elmélkedett, milyen új horizontokat nyithatnak meg az NB I-ben a külföldi tulajdonosok. Vajon van gazdasági racionalitás amögött, amikor egy dél-amerikai befektetői csoport vásárol magának tulajdonrészt a ZTE-ben? És lesz-e vajon olyan csapat, amelyik fittyet hány az MLSZ elvárásaira és nem teljesíti az ötmagyaros előírást?

Kele János szerint az egyik legfontosabb kérdés a következő évaddal kapcsolatban az, kivívja-e negyven év után újra a vb-szereplést a magyar válogatott.

Tisztába tettük a selejtezők rendszerét, megbeszéltük, reális-e a pótselejtező elérése, hogy milyen formában vannak az írek és kikre kell nagyon figyelni az első egymás elleni meccsen Dublinban. De szóba került Pep Guardiola új asszisztense, az ex-liverpooli Pepijn Lijnders, Arteta sorsdöntő szezonja az Arsenal élén, de az is, újjáépítésbe fog-e vajon Christian Chivuval az Inter, vagy megpróbálnak még egy szezont kisajtolni az elöregedőben lévő keretből.