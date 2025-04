Fejben nőtt a magyar futball fölé Szoboszlai

A hét kamuját ezúttal Spanyolországból közbeszereztük, és arról vitáztunk, mennyi értelme volt annak, hogy a szombati Király Kupa-döntőt megelőzően a Real Madrid preventív bírózásba kezdett. Szóba került a Barcelona és a játékvezetők technikai testületét vezető José María Enríquez Negreira cégeinek viszonylatában 17 év alatt kifizetett mintegy 8,5 millió euró, de az is, hogy mi a klubmédia felelőssége abban, ha elszabadulnak az indulatok egy ennyire fontos mérkőzés előtt – amit egyébként a Madrid hosszabbítás után 3-2-re vesztett el ősi riválisával szemben, ráadásul az utolsó pillanatokban három játékosa (Rüdiger, Lucas Vazquez, Bellingham) is a kiállítás sorsára jutott.

A Liverpool vasárnap este 5-1-re verte a Tottenham Hotspurt, Szoboszlai Dominik két gólpasszt is kiosztott, Arne Slot csapata sikerével pedig bebiztosította a klubtörténet 20. bajnoki címét. Szoboszlai lett az első magyar játékos, aki megnyerte a világ legjobb bajnokságának tartott Premier League-et, győzelmével több mint 20 év után jutott újra csúcsra egy magyar futballista Európa valamelyik topligájában – akkor Lisztes Krisztián lett német bajnok a Werder Bremen kulcsjátékosaként. Megbeszéltük, minek köszönhető a páratlan siker, elméláztunk azon, a fej, vagy a láb a fontosabb, ha az ember egy székesfehérvári panellakásból az Anfieldig szeretne jutni, de arról is ejtettünk néhány szót, mekkora köszönet illeti a játékos édesapját, a magyar futballipar komplett intézményrendszerének fityiszt mutató Szoboszlai Zsoltot.

Szoboszlai még csak most lendül bele, Kevin De Bruyne, a Premier League elmúlt évtizedének egyik legkiválóbb középpályása ellenben éppen leteszi a lantot – igaz, egyelőre csak Manchesterben, hiszen nemrégiben jelentették be, hogy a szezon végeztével távozik a City-től. ‘Kamu vagy komoly’ rovatunkban előrántottunk róla néhány megdöbbentő statisztikát, majd arról is részletesen beszéltünk, mi az ő öröksége az angol futballban, hova fér be a legnagyobbak listáján, illetve igaz-e, hogy Lionel Messi mellett ő a másik olyan játékos, akinek kedvéért Pep Guardiola hajlandó volt meghajlítani kissé legendásan merev futballfilozófiai alapvetéseit.

Az adást a IX. kerületben fejeztük be, ahol végre-valahára összeállni látszik a Robbie Keane-féle puzzle, ráadásul nem is akárhogyan, hiszen a tavasz legnagyobb NB I-es felfedezettje vitathatatlanul a fiatal Tóth Alex, akit a januárban kinevezett ír edző mert először úgy istenigazából a mély vízbe dobni. Nyúl Krisztián részletesen is elemezte a középpályás játékát, de azt a kérdést is megválaszolta, miért áll jobban a Ferencvárosnak a háromvédős játék, mint a Keane által eredeteileg favorizált 4-3-3-as felállás.

Hallgasd ezen a héten is a Ziccert, hisz’ tudod: ez az a műsor, amely úgy beszél a futballról, ahogyan mások sosem mernének.