A svájciak bal oldala megcsinált minket, az tanár-diák foci volt

Marco Rossi húzott meglepőeket a kezdő összeállításánál, bekerült a klubszezonban szinte nem is játszó Szalai Attila, míg a jobb oldalon az a Fiola Attila kapott lehetőséget, sőt volt végig a pályán, akit több sérülés is hátráltatott a szezonban. Az első félidőnk aztán csapnivalóan sikerült, és ugyan a szünetben, kétgólos hátrányban sikerült rendezni a sorokat, valamint a szépítés is összejött a második félidőben, 3-1-es vereség lett a vége.

Érdekes lesz nézni, milyen stratégiai lépéseket tesz meg Rossi a folytatásra. Vajon cserél majd a kapitány? A többi közt erről is beszéltünk.