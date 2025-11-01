Munka van, nem titok – a Szoboszlai-sztori, ahogy még nem hallottad

Ezúttal különkiadással jelentkezik a 24.hu futballpodcastja: a stúdióban A Szoboszlai-sztori című könyv két alkotója, Kálnoki Kis Attila társszerző és Gazdag József szerkesztő ültek Kele János mellett, hogy elmeséljék, hogyan született meg az utóbbi évek egyik legizgalmasabb magyar sportkönyve.

A beszélgetés rögtön egy provokatív kérdéssel indult: „Miért kell egy 25 éves játékosról könyvet írni?” – vetette fel Kele János, amire Gazdag József azonnal reagált:

Fordítsuk ezt meg: miért ne vennénk könyvet egy 25 éves játékosról, aki ráadásul világmárka lett mára? Rá várt a magyar futballélet évtizedek óta.

A műsorból kiderült, hogy a könyv nem csak Szoboszlai Dominikről, hanem legalább annyira az apjáról, Szoboszlai Zsoltról is szól – arról az öntörvényű edzőről, aki saját módszertana, hite és rengeteg munkája révén végigvitte fiát az utánpótlás focitól egészen a Liverpoolig. „Ez a könyv alapvetően Zsolt története – arról mesél, hogyan épített klubot, nevelt játékosokat, és hogyan vált Dominik azzá, aki ma” – mondta Kálnoki Kis Attila.

Az epizód egyik legemlékezetesebb része az volt, amikor szóba került a Salzburgban játszódó történet: Dominik honvágya miatt telefonált haza, az apja viszont keményen reagált. „Menj ki, és gyakorold a szabadrúgást – örülj, hogy üres a pálya!” – mondta Zsolt, majd az anyának is megtiltotta, hogy felvegye a telefont. A stúdióban hosszan beszélgettek arról, hol a határ a keménység és a megszállottság között, és milyen árat fizetett a család a sikerért.

A vendégek szerint a Szoboszlai-történet legfontosabb tanulsága az, hogy a futballban sincs varázsrecept. „Tízezer óra munka nélkül nincs siker. Nem titok, munka van, és intenzitás – pont” – hangzott el a műsorban.

A beszélgetés végén a stáb arról is szót ejtett, miért kellett negyven évet várni arra, hogy egy magyar játékos ilyen szintre jusson, és miért vált a Szoboszlai-sztori többé egyszerű sporttörténetnél. Ahogy Kele János fogalmazott:

A sikernek kevésbé titka van, mint inkább ára. És ebből a könyvből ez elég világosan kiderül.

Aki kíváncsi arra, hogyan lett a székesfehérvári panelból induló fiúból Liverpool-játékos, mi volt a módszer, amely mögötte állt, és mit tanulhat ebből a magyar futballközeg, annak ez a Ziccer-különkiadás kötelező hallgatnivaló.