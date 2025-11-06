Szoboszlai Dominikban minden megvan ahhoz, hogy világmárka legyen belőle

A műsor elején szóba került a Bölöni, az erdélyi legenda című dokumentumfilm, ami kapcsán a beszélgetés identitás-felvetéssé mélyült. Kele János így fogalmazott: „A Bölöni-kérdés Magyarországon mindig csak arról szól, hogy ő egy magyar nemzetiségű futballista, aki egy másik ország futballjában vállalt oroszlánrészt. Százkétszeres román válogatott, a román futball történetének egyik meghatározó alakja…

Szóval egy egészen evidens példakép Bölöni László, de a pályafutásának a magyar futballhoz semmi köze nincs. Egyetlen ponton sem.

Ezután a Ferencváros kommunikációs gyakorlata volt a téma, miután a klub a hivatalos Facebook-oldalán személyeskedő hangnemben reagált egy sajtócikkre. „Egy klub média részéről sokkal nagyvonalúbban kellene kezelni ezeket a sajtómegjelenéseket. Hiszen ott is olyan kollégák dolgoznak, akik pontosan tudják, hogyan működik a médiapiac, hogyan születnek cikkek, és azt is, hogy mennyire könnyű akár elcsúszni egy címen. Még csak rosszindulatot sem kell feltételezni. Szerintem ezeken simán nagyvonalúan át kellene lépni” – mondta Marosi Gergely.

A fókusz ezután a Liverpool–Real Madrid Bajnokok Ligája-mérkőzésre és Szoboszlai Dominik teljesítményére tért át. Kele János szerint Szoboszlai egyre sallangmentesebben, lazábban és blazírtabban van jelen interjúhelyzetekben is:

Ebben a srácban minden megvan ahhoz, hogy tényleg világmárka legyen. Egy olyan játékos, aki a pályán és a pályán kívül is nagyon népszerű valaki.

A műsorban a résztvevők a futball statisztikai megközelítéséről is vitatkoztak, miután eltérő értékelések születtek Szoboszlai teljesítményéről különböző oldalakon.