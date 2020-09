Dream Team: ilyen csapat soha többet nem lesz a világon

A harminc feletti korosztályt megkérdezve, ki volt mindig idők legjobb amerikai kosarasa, biztosan jönne szavazat Michael Jordanre, Magic Johnsonra, David Robinsonra, Larry Birdre és Charles Barkleyra. És most képzeljék el, hogy ők egyszer egy csapatot alkottak, és elkápráztatták a világot!

Az Egyesült Államok kosárcsapata eddig minden olimpiai szereplésén éremmel zárt, igaz, 1972-ben nagy meglepetést jelentett, amikor nem az első helyen végzett. A válogatott addig hét olimpián veretlenül lett olimpiai bajnok, és Münchenben is könnyedén hozta nyolc meccsét.

A döntőben aztán a 50-49-cel pörgött le az óra (a magyar tévé el is köszönt az amerikai aranyéremmel), de a Nemzetközi Kosárlabda Szövetség, a FIBA főtitkára, William Jones közbeavatkozott, és elrendelték az óra három másodperccel történő visszaállítását. A játék folytatódott, az eredmény nem változott, az amerikaiak megint ünnepeltek.

Azonban a zsűriasztal szerint még nem állt vissza az óra, amikor elkezdték a játékot, úgyhogy ismét újraindították a három másodpercet. A színjáték sokadik felvonásaként jött a csoda, Alekszandr Bjelov a mérkőzés végét jelző dudaszó előtt kosarat dobott, ezzel a Szovjetunió 51-50-re nyert és megszakította az amerikaiak 1936 óta tartó ötkarikás veretlenségi sorozatát.

1976-ban, majd 1984-ben sikerült újabb két aranyat nyerni, az 1988-as szöuli játékok azonban még nagyobb csalódást hoztak: az elődöntőben a szovjetek 82-76-ra nyertek, maradt a bronzérem. És akkor még nem beszéltünk az 1990-es argentin vébéről, ahol a középdöntőben Puerto Rico, az elődöntőben Jugoszlávia is legyőzte az USA-t – egyértelművé vált, itt az idő a változtatásra.

A nagy áttöréshez azonban kellettek a FIBA vezetői is: 1989. április 17-én a szervezet úgy döntött, engedélyezi az NBA-játékosok szereplését az olimpián.

Igazából nem is az volt a kérdés, hogy profik indulhatnak-e, hiszen például a brazil Oscar Schmidt (aki egyedülálló módon öt olimpián is szerepelt) akkoriban Olaszországban játszott és több mint félmillió dollárt keresett, a USA Basketball inkább azon aggódott, hogy az NBA-játékosok teljesen felborítják az erőegyensúlyt, a meccseik pedig olyan unalmasak lesznek, hogy az negatív hatással lesz a televíziós közvetítésekre is. Emiatt az amerikai szervezet egészen elképesztő módon a javaslat ellen szavazott, azonban kisebbségben maradt, és az indítványt 56:13 arányban elfogadták.

Így aztán az 1992-es barcelonai olimpia lett az első, amelyen NBA-játékosok szerepelhettek. Már csak azt kellett megválaszolni, kik legyenek az amerikai csapatban. A USA Basketball egy bizottságot hozott létre, amely CM Newton, a Kentucky Egyetem sportigazgatója és az 1984-es olimpiai csapat segédedzője vezetésével megkezdte a válogatást.

A feladat adott volt: az NBA 1990–1991 és 1991–1992 szezonjának teljesítményeit kellett elemezni. A Dream Team első tíz tagját hivatalosan 1991. szeptember 21-én, az NBC egyik műsorában nevezték meg. Magic Johnson, Charles Barkley, Karl Malone, John Stockton, Patrick Ewing, David Robinson, Larry Bird, Chris Mullin, Scottie Pippen, Michael Jordan – micsoda névsor!

Living the Dream. This Sports Illustrated cover was signed by six members of the Dream Team (and let’s not forget the Admiral): Charles Barkley, Magic Johnson, Patrick Ewing, David Robinson, Michael Jordan and Karl Malone. pic.twitter.com/aSqDsoIv4C

