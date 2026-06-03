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Bánhidi Bence Bodó Richárdról: Együtt kerültünk ide taknyosként, sajnos nem együtt távozunk

Bánhidi Bence, a Szeged játékosa a férfi kézilabda Bajnokok Ligája negyeddöntõjében játszott OTP Bank-Pick Szeged - SC Magdeburg elsõ mérkõzésen a szegedi Pick Arénában 2026. április 29-én. A Szeged kikapott 28-35-re.
Ujvári Sándor / MTI
Bánhidi Bence, a Szeged beállója.
24.hu
2026. 06. 03. 03:33
Bánhidi Bence, a Szeged játékosa a férfi kézilabda Bajnokok Ligája negyeddöntõjében játszott OTP Bank-Pick Szeged - SC Magdeburg elsõ mérkõzésen a szegedi Pick Arénában 2026. április 29-én. A Szeged kikapott 28-35-re.
Ujvári Sándor / MTI
Bánhidi Bence, a Szeged beállója.
Bánhidi Bence az utolsó mérkőzését játszotta Bodó Richárd klubtársaként, amikor kedd este a szegedi kézilabdacsapat 36-34-re kikapott hazai pályán a Veszprémtől.

A bajnoki címet eldöntő visszavágó után a beálló kamera elé állt és nem csak a mérkőzésről, a szezonról beszélt, hanem Bodó Richárdról is. Az átlövő ugyanis távozik idény végén, így tíz évet követően nem a Szegedet erősíti majd.

„A könnyeimet törölgettem, mert potyogtak. Együtt érkeztünk ide fiatal taknyosként, de azt kell mondjam, sajnos nem együtt távozunk. Az élet így hozta, ezt fel kell valahogy dolgozni.

Nagyon jó barátság alakult ki közöttünk, a családunk is összefonódott, mind a feleségek, mind a gyerekek. Nagyon sajnálom, hogy jövőre nem együtt fogunk pattogtatni, de remélem a válogatottban igen, mert vele minden perc élvezet volt a pályán és azon kívül is. Feldobta a mindennapjaimat, nagyon sajnálom, hogy elmegy

– közölte az M4 Sport riporterével Bánhidi.

Bodónak egyébként a következő csapata is megvan, visszatér Tatabányára, ahonnan tíz évvel korábban szerződtette a Szeged. A mérkőzés után egyébként a beálló könnyekkel küzdve köszönt el a hazai közönségtől.

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