sportfocilabdarúgásavellino
Foci

Másodosztályú csapat edzője lett Alessandro Nesta

Alessandro Nesta
Luca Rossini / NurPhoto via AFP
Alessandro Nesta
24.hu
2026. 06. 02. 19:45
Alessandro Nesta
Luca Rossini / NurPhoto via AFP
Alessandro Nesta
Alessandro Nestát nevezték ki a Serie B-ben szereplő Avellino új vezetőedzőjének.

A klub elnöke, Angelo D’Agostino megerősítette, hogy a korábbi olasz válogatott védőt bízták meg azzal a feladattal, hogy a klubot új szintre emelje.

Nesta legutóbb a Monzánál dolgozott, ahonnan egy nehéz szezon után távozott, de a csapat így is kiesett a Serie A-ból. Ezt megelőzően a Miami FC-t, a Perugiát, a Frosinonét és a Reggianát is edzette, jelentős tapasztalatot hoz magával az olasz másodosztályban feljutásra törekvő klubhoz.

Az 50 éves szakember Davide Ballardini helyét veszi át, aki februárban vette át a csapat irányítását, és a Serie B-ben a nyolcadik helyre vezette az Avellinót.

Kapcsolódó
Turkey’s Italian head coach Vincenzo Montella looks on during the international friendly football match between Turkey and North Macedonia at the Chobani stadium in Istanbul on June 1, 2026, ahead of the 2026 FIFA World Cup.
„Szégyelld magad, Montella!” – egy kommentátor szerint gyanús ügynökök irányítják a török futballt
A szövetségi kapitány tapasztalt török keretet állított össze, de ez nem mindenkinek tetszik.

Ajánlott videó

Miért utálja a fél világ az Arsenalt?

Friss

Népszerű

Összes
Molnár Zsolt letartóztatását kezdeményezi az ügyészség, megszólalt a volt szocialista képviselő védőügyvédje
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik