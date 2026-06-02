Másodosztályú csapat edzője lett Alessandro Nesta

A klub elnöke, Angelo D’Agostino megerősítette, hogy a korábbi olasz válogatott védőt bízták meg azzal a feladattal, hogy a klubot új szintre emelje.

Nesta legutóbb a Monzánál dolgozott, ahonnan egy nehéz szezon után távozott, de a csapat így is kiesett a Serie A-ból. Ezt megelőzően a Miami FC-t, a Perugiát, a Frosinonét és a Reggianát is edzette, jelentős tapasztalatot hoz magával az olasz másodosztályban feljutásra törekvő klubhoz.

Az 50 éves szakember Davide Ballardini helyét veszi át, aki februárban vette át a csapat irányítását, és a Serie B-ben a nyolcadik helyre vezette az Avellinót.