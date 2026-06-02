„Akkora a medencém, mint ez a lakás, amiből megcsináltam az életemet” – G.w.M megmutatta, hol nőtt fel

G.w.M még múlt hónapban tett közzé egy videót a TikTok-oldalán, melyben a gyerekkoráról mesélt. A felvételek között ellátogatott ahhoz a kilencedik kerületi társasházhoz is, ahol felnőtt.

Itt laktunk kb. húszan, egyszerre. Ez a gyerekkorom. Itt laktunk: anyámék, keresztanyámék, nagyanyámék, nagybátyámék, és mindig forgott a ház, mindig volt két-három vendég. Szóval itt általában ilyen 20 fő volt

– mesélte a rapper, majd megjegyezte a mamájának, hogy nem is tudja, hogy főzött ennyi emberre.

Egy hónap elteltével G.w.M nemrég folytatta az említett videót, és belülről is megmutatta a lakást, ami gyerekként az otthona volt.

Kevesen hittek bennem, azért az tényleg lehetetlen volt, amit megálmodtam magamnak onnan, ahonnan jövök, viszont ez sikerült, hála a Jóistennek és a kedves hallgatóimnak. Szóval azt szeretném elmondani nektek, és mindenkit bátorítani szeretnék arra, hogy nem szabad soha feladni! Ki kell tűzni egy célt, és tenni kell az álmainkért.

Mint mondja, őt kifejezetten motiválja az, hogy honnan jött, és szívesen is tér vissza a fiatalkora helyszínére.

Sokszor részegen jöttem itt, turnéról

– jegyezte meg a társasház udvarán, majd belépett egykori otthonába, megmutatva azt a szobát is, ahol annak idején a dalai készültek. Hozzátette, hogy mostanra a lakás környezete és a belseje is megváltozott, többször is fel lett újítva.

Kemény belegondolni, hogy honnan hova juthat az ember, de bele kell gondolni, büszkének kell rá lenni. Tényleg mindenkit arra tudok ösztönözni, hogy találja meg a saját tehetségét, azt, ami boldoggá teszi, és vigye el a végletekig. Ehhez fanatikusnak kell lenni, hogy sikerüljön.

„Kemény belegondolni abba, hogy akkora a medencém, mint ez a lakás, amiből megcsináltam ez életemet.”