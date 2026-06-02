Könnyekkel búcsúzó Bodó, vérző fejű átlövő – bajnoki címet nyert a Veszprém

A kezdés előtt a pályán köszöntötték a Szeged első bajnokcsapatát, amely kereken harminc évvel ezelőtt végzett a tabella élén, majd ünnepélyesen elbúcsúztatták a Tatabányára visszatérő Bodó Richárdot, aki könnyek között köszönte meg a Szegeden töltött tíz évet.

A vendégek inkább a gyors játékokra támaszkodtak, de állta a sarat a Szeged, így sok gól is esett a korai szakaszban. Az első fordulat a 13. percben jött, amikor Thiagus Petrus piros lapot kapott, ezt pedig 5-1-es sorozattal használták ki a hazaiak. Főleg ennek köszönhetően 19-16-os előnyben voltak a szegediek a szünetben, amellyel kiegyenlítették volna a döntős párharcot.

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Térfélcsere után nyolc perccel aztán Fazekas Máté keze eltalálta Ahmed Hesam arcát, amiből folyt a vér, mégis utóbbit látták szabálytalannak és büntették kiállítással a játékvezetők. A második félidőben visszavettek az iramból a csapatok, de a szegedi kapusteljesítmény látványosan leromlott, így fel tudott zárkózni a Veszprém. Még 28-27-re vezettek a hazaiak, de ezután egy 5-0-s sorozattal fordított és eldöntötte a találkozót a címvédő.

Az utolsó hazai szabaddobás előtt rendkívül sportszerű jelenet játszódott le a pályán: pályára lépett Bodó Richárd, aki Bánhidi Bencétől megkapta a labdát, és a veszprémiek döntésének köszönhetően akadálytalanul a hálóba lőhetett.

A két csapat 209. egymás elleni mérkőzésén 57 szegedi siker és nyolc döntetlen mellett 144. alkalommal győzött a Veszprém.