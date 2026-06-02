sportkézilabdaveszprémone veszprém hc
Sport

Könnyekkel búcsúzó Bodó, vérző fejű átlövő – bajnoki címet nyert a Veszprém

A győztes Veszprém játékosai ünnepelnek a kupával.
Illyés Tibor / MTI
A győztes Veszprém játékosai ünnepelnek a kupával.
24.hu
2026. 06. 02. 21:36
A győztes Veszprém játékosai ünnepelnek a kupával.
Illyés Tibor / MTI
A győztes Veszprém játékosai ünnepelnek a kupával.
A Veszprém kézilabdacsapata kedden harmincadik alkalommal nyerte meg az NB I-et, miután 36-34-re győzött a Szeged otthonában.

A kezdés előtt a pályán köszöntötték a Szeged első bajnokcsapatát, amely kereken harminc évvel ezelőtt végzett a tabella élén, majd ünnepélyesen elbúcsúztatták a Tatabányára visszatérő Bodó Richárdot, aki könnyek között köszönte meg a Szegeden töltött tíz évet.

A vendégek inkább a gyors játékokra támaszkodtak, de állta a sarat a Szeged, így sok gól is esett a korai szakaszban. Az első fordulat a 13. percben jött, amikor Thiagus Petrus piros lapot kapott, ezt pedig 5-1-es sorozattal használták ki a hazaiak. Főleg ennek köszönhetően 19-16-os előnyben voltak a szegediek a szünetben, amellyel kiegyenlítették volna a döntős párharcot.

Szeged, 2026. június 2. Ivan Martinovic (hátul), a Veszprém és Borut Mackovsek, a Szeged játékosa a férfi kézilabda NB I döntõjében játszott OTP Bank-Pick Szeged - One Veszprém HC második mérkõzésen a szegedi Pick Arénában 2026. június 2-án.
Szeged, 2026. június 2. Ahmed Hesham (b) és Dragan Pechmalbec, a Veszprém valamint Janus Dadi Smarason (b2) és Bánhidi Bence (j), a Szeged játékosai a férfi kézilabda NB I döntõjében játszott OTP Bank-Pick Szeged - One Veszprém HC második mérkõzésen a szegedi Pick Arénában 2026. június 2-án.
Szeged, 2026. június 2. Michael Apelgren, a Szeged vezetõedzõje (k) a férfi kézilabda NB I döntõjében játszott OTP Bank-Pick Szeged - One Veszprém HC második mérkõzésen a szegedi Pick Arénában 2026. június 2-án.
Szeged, 2026. június 2. Nedim Remili, a Veszprém (j) és Imanol Garciandia, a Szeged játékosa a férfi kézilabda NB I döntõjében játszott OTP Bank-Pick Szeged - One Veszprém HC második mérkõzésen a szegedi Pick Arénában 2026. június 2-án.
Szeged, 2026. június 2. Mikler Roland (k), a Szeged kapusa a férfi kézilabda NB I döntőjében játszott OTP Bank-Pick Szeged - One Veszprém HC második mérkőzésen a szegedi Pick Arénában 2026. június 2-án.
6 fotó

 

Térfélcsere után nyolc perccel aztán Fazekas Máté keze eltalálta Ahmed Hesam arcát, amiből folyt a vér, mégis utóbbit látták szabálytalannak és büntették kiállítással a játékvezetők. A második félidőben visszavettek az iramból a csapatok, de a szegedi kapusteljesítmény látványosan leromlott, így fel tudott zárkózni a Veszprém. Még 28-27-re vezettek a hazaiak, de ezután egy 5-0-s sorozattal fordított és eldöntötte a találkozót a címvédő.

Az utolsó hazai szabaddobás előtt rendkívül sportszerű jelenet játszódott le a pályán: pályára lépett Bodó Richárd, aki Bánhidi Bencétől megkapta a labdát, és a veszprémiek döntésének köszönhetően akadálytalanul a hálóba lőhetett.

A két csapat 209. egymás elleni mérkőzésén 57 szegedi siker és nyolc döntetlen mellett 144. alkalommal győzött a Veszprém.

NB I, döntő, visszavágó

OTP Bank-Pick Szeged – One Veszprém HC 34-36 (19-16)

gólszerzők: Bánhidi, Röd, Sostaric 6-6, Frimmel 5, Garciandía, Smárason, Toto, Fazekas, Jelinic 2-2, Bodó 1, illetve Hesam 8, Pechmalbec 7, Martinovic 6, Lenne 4, Adel, Elísson, Cindric 3-3, Ali Zein, Remili 1-1

lövések/gólok: 48/34, illetve 54/36

gólok hétméteresből: 8/5, illetve 3/2

kiállítások: 4, illetve 4 perc

A párharcot 2-0-s összesítéssel a Veszprém nyerte.

Ajánlott videó

Hegyi Iván: Ha Irapuatóra gondolok, elönt a víz, mint amikor Mexikóban kiszálltam a repülőgépből

Friss

Népszerű

Összes
Három fideszes politikust is előállítottak az ügyészség nagyszabású akciójában
Nézd meg a legfrissebb cikkeinket a címlapon!
Megnézem
Olvasói sztorik