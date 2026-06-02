Könnyekkel búcsúzó Bodó, vérző fejű átlövő – bajnoki címet nyert a Veszprém

A kezdés előtt a pályán köszöntötték a Szeged első bajnokcsapatát, amely kereken harminc évvel ezelőtt végzett a tabella élén, majd ünnepélyesen elbúcsúztatták a Tatabányára visszatérő Bodó Richárdot, aki könnyek között köszönte meg a Szegeden töltött tíz évet.
A vendégek inkább a gyors játékokra támaszkodtak, de állta a sarat a Szeged, így sok gól is esett a korai szakaszban. Az első fordulat a 13. percben jött, amikor Thiagus Petrus piros lapot kapott, ezt pedig 5-1-es sorozattal használták ki a hazaiak. Főleg ennek köszönhetően 19-16-os előnyben voltak a szegediek a szünetben, amellyel kiegyenlítették volna a döntős párharcot.
Térfélcsere után nyolc perccel aztán Fazekas Máté keze eltalálta Ahmed Hesam arcát, amiből folyt a vér, mégis utóbbit látták szabálytalannak és büntették kiállítással a játékvezetők. A második félidőben visszavettek az iramból a csapatok, de a szegedi kapusteljesítmény látványosan leromlott, így fel tudott zárkózni a Veszprém. Még 28-27-re vezettek a hazaiak, de ezután egy 5-0-s sorozattal fordított és eldöntötte a találkozót a címvédő.
Az utolsó hazai szabaddobás előtt rendkívül sportszerű jelenet játszódott le a pályán: pályára lépett Bodó Richárd, aki Bánhidi Bencétől megkapta a labdát, és a veszprémiek döntésének köszönhetően akadálytalanul a hálóba lőhetett.
A két csapat 209. egymás elleni mérkőzésén 57 szegedi siker és nyolc döntetlen mellett 144. alkalommal győzött a Veszprém.
NB I, döntő, visszavágó
OTP Bank-Pick Szeged – One Veszprém HC 34-36 (19-16)
gólszerzők: Bánhidi, Röd, Sostaric 6-6, Frimmel 5, Garciandía, Smárason, Toto, Fazekas, Jelinic 2-2, Bodó 1, illetve Hesam 8, Pechmalbec 7, Martinovic 6, Lenne 4, Adel, Elísson, Cindric 3-3, Ali Zein, Remili 1-1
lövések/gólok: 48/34, illetve 54/36
gólok hétméteresből: 8/5, illetve 3/2
kiállítások: 4, illetve 4 perc
A párharcot 2-0-s összesítéssel a Veszprém nyerte.