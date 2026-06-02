25 ezer Babaváró hiteles lehet bajban, több millió forintot kellhet kifizetniük rövid időn belül

Megjelent a Magyar Nemzeti Bank (MNB) Pénzügyi stabilitási jelentésének legfrissebb száma, amely sok más mellett a gyerekvállalást nem teljesítő Babaváró hitelesek arányáról, adósságuk nagyságáról is fontos megállapításokat tesz – szúrta ki a Bank360.hu. A jelentés szerint

közel 25 ezer olyan szerződés van, amely hamarosan bajba kerülhet.

Az első igénylőknek akár 3,7 millió forint is lehet a visszafizetendő kamattámogatás összege, ha nem teljesül a gyermekvállalás.

Az MNB friss jelentése szerint a 2026 közepi teljesítési határidős Babaváró hitelszerződések egyötödénél nem teljesült a gyermekvállalási feltétel,ami 24,7 ezer szerződést jelent 182 milliárd forint értékben.

Most először esedékes a kamattámogatás visszafizetése, ha nem teljesült a gyermekvállalás

A fő szabály szerint a Babaváró hitelt felvevő pároknak öt év áll rendelkezésre a gyermekvállalás teljesítésére, ellenkező esetben kénytelenek visszafizetni az első öt évben igénybe vett kamattámogatást. Ennek ellenére nemcsak 2021-es, hanem még 2019-es és 2020-as szerződések is találhatók a bajban lévők között (2019. júliusban indult a Babaváró), hiszen a gyerekvállalást nem teljesítő szerződések magas aránya miatt ezek 2024-ben kétéves haladékot kaptak az előző kormánytól. A döntés értelmében azok a támogatott személyek, akiknél az ötéves határidő 2024. július 1. és 2026. június 30. között járt vagy járt volna le, a vállalási határidőt egységesen 2026. július 1-ig meghosszabbították. Vagyis a kétéves türelmi időszak miatt a gyerekvállalási határidő július 1-jén egyszerre jár le a 2019-ben, a 2020-ban és a 2021 első felében megkötött szerződéseknél.

A friss jegybanki kiadvány szerint a 2019-ben kötött és 2025 végén még élő szerződések 17 százalékánál továbbra sem teljesült a gyerekvállalás, a 2020-as szerződéseknél 21% ez az arány, míg a 2021-es szerződéseknél 23% volt a tavalyi év végén.

Több millió forint lehet a visszafizetendő

A portál számításai szerint

közel 3,7 millió forintot kell visszafizetniük azoknak, akik még a babaváró hitel indulásakor, vagyis 2019 júliusában vették fel a hitelt, és esetlegesen nem teljesítették a gyerekvállalást.

Ezzel szemben, ha valaki csak egy évvel később, 2020 júliusában vette fel a hitelt, akkor mostanra az igénybe vett kamattámogatás összege a 2,6 millió forintot sem éri el.

Az összegek tehát igen eltérők lehetnek, az azonban biztos, hogy mindenképpen milliós tételre számíthatnak a vállalást nem teljesítő párok. Nekik a határidő letelte után egy összegben, 120 napon belül kell visszafizetniük a teljes kamattámogatást. Legalábbis elméletileg. Mert, mint megjegyzik, két évvel ezelőtt is az utolsó napokban érkezett a kétéves haladékot adó kormányrendelet.

További részletekért kattintson.

Mint korábban írtuk, a kamattámogatás visszafizetése mellett is megérhette felvenni a Babavárót. További részletekért kattintson.

Babaváró: lejár a határidő, jelentős fizetnivaló vár azokra, akik nem teljesítik a gyermekvállalást