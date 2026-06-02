Megkezdődtek az átvilágítások a minisztériumokban

Az elmúlt hetekben a Külügyminisztériumban is megkezdtük a belső átvilágítást és az intézményi átszervezést. Ennek keretében azt a döntést hoztuk, hogy 45 kormánytisztviselő esetében a munkaviszony közös megegyezéssel történő felbontását kezdeményezzük.

– közölte Velkey László György, a Külügyminisztérium parlamenti államtitkára a Facebookra feltöltött videóban. Velkey szerint ebben az a néhány tucat ember érintett az ezerfős állományból, akik Szijjártó Péter alatt részt vettek a minisztérium politikai vezetésében. Velkey szerint mindenkivel leültek megbeszélni a döntést, 38-an már el is fogadták azt.

Ez nem tisztogatás, hanem korrekt, emberi bánásmód, és kiállás azok mellett, akik napi szintű elszenvedői voltak, akár félreállított diplomataként, akár állampolgárként mindannak, ami az elmúlt években a minisztériumban történt.

– tette hozzá.

Közben a Kormány.hu-n is megerősítették a belső átvilágításokat.

A közigazgatás megújítása érdekében a minisztériumokban megindultak az intézményi átszervezések – minden esetben az érvényes munkaügyi jogszabályok, az arányosság elve és a tisztességes eljárás követelményeinek teljes körű betartásával. Az átalakítások szorosan összekapcsolódnak az egyidejűleg folyó átvilágítási eljárásokkal, amelyek célja az elmúlt évek bűneinek és működési anomáliáinak feltárása. A TISZA-kormány világosan látja, hogy a minisztériumi dolgozók jelentős része az elmúlt évek során tisztességesen, szakmai alapon végezte munkáját, és nem tehető felelőssé az Orbán-kormány bűneiért, hibáiért és embertelen döntéseiért.

– írják, majd hozzáteszik: