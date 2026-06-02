Romániában folytatja a legutóbb Mosonmagyaróváron dolgozó sztáredző

Az 56 éves montenegrói szakember érkezését hétfőn jelentette be a Rapid, amely az előző bajnokságban csupán a 7. helyet szerezte meg, és korán kiesett az Európa Ligában, illetve a Román Kupában is.

Ez azt jelentette, hogy Laurent Bezeau edzőnek mennie kellett, utódja pedig az az Adzic lett, aki igazi nagy névnek számít a szakmában.

A világ kézilabdájának egyik legelismertebb és legelismertebb edzője veszi át felnőtt csapatunk irányítását. Nagy célokat tűztünk ki magunk elé, és ambiciózusan építjük fel a csapatot, elhozva a teljesítmény és a kiválóság kultúráját

– írta sajtóközleményében a klub.

Adzic 2010 és 2020 között a Buducnost csapatát irányította, amellyel 2010-ben KEK-et, 2012-ben és 2015-ben Bajnokok Ligáját nyert. Hét éven át (2010–17) ezzel párhuzamosan a montenegrói válogatottat is vezette, amellyel 2012-ben előbb olimpiai ezüstöt, majd Európa-bajnoki aranyat nyert.

2021 óta a szlovén női válogatott szövetségi kapitányaként dolgozik, klubszinten 2022 és 2024 között a ljubljanai Krim, 2025-26-ban pedig a Mosonmagyaróvár edzője volt. Onnan márciusban távozott, miután csapata 36–25-re kikapott az Esztergomtól az Európa Liga negyeddöntőjének első mérkőzésén.

A Rapid keretében két magyar válogatott játékos is szerepel a balszélső Korsós Dorina, illetve a jobbszélső Töpfner Alexandra személyében. A keret a nyáron tovább erősödött, ugyanis Bukarestbe szerződött három világbajnok francia is: Laura Glauser és Orlane Kanor a Ferencvárostól és Océane Sercien-Ugolin a Debrecentől.