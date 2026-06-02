Soha nem látott mennyiségű kokaint foglaltak le Magyarországon, 15 milliárdot ér a feketepiacon

Rekordmennyiségű, 522 kilogramm, Dél-Amerikából származó, Németországon keresztül Magyarországra érkezett kokaint foglaltak le a magyar hatóságok egy nemzetközi akció keretében tavaly ősszel – számolt be róla keddi sajtótájékoztatóján a rendőrség.

Csupor Máté, a Készenléti Rendőrség Nemzeti Nyomozó Iroda Kábítószer Bűnözés Elleni Hivatal főosztályvezetője elmondta: a lefoglalt kábítószer feketepiaci értéke 15 milliárd forint. A kokaint banánszállítmány közé rejtették. A rakományt tavaly adták fel Ecuadorban. A magyar szerveket a francia vámhatóság értesítette tavaly novemberben arról, hogy Magyarországra tart egy olyan konténerszállítmány, amelybe kábítószert rejtettek.

A főosztályvezető elmondta: a konténerek november 17-én érkeztek a brémai kikötőbe, ahonnan pár nap múlva indultak tovább: Magyarországra, vonatra rakodva, hat, míg Romániába, kamionnal, tizennégy konténer. A KR NNI a felderítés érdekében közös, határokon átívelő akcióba kezdett, a német, cseh és szlovák társszervekkel valamint a Nemzeti Adó- és Vámhivatallal (NAV). Bár a korábbi röntgenes átvizsgálások semmilyen gyanúra utaló jelet nem mutattak, a magyar nyomozók nem adták fel, és a csepeli kikötőben hétezer banános dobozt átvizsgálva végül megtalálták a 438 darab, fóliába csomagolt kokaintömböt.

Csupor Máté tájékoztatása szerint a munka ezzel nem ért véget: az Országos Rendőr-főkapitányság, a NAV és a KR NNI közös munkacsoportot hozott létre, aminek eredményeképpen tavasszal egy újabb kokainszállítmányt sikerült lefülelni. Egy Aradról visszaérkezett konténerben összesen 72 kilogramm kokaint találtak, amelynek feketepiaci értéke 2 milliárd forint. A főosztályvezető közölte, hogy folyik a nemzetközi nyomozás az elkövetők kézre kerítése érdekében, de ezek dél-amerikai bűnszervezetek, így a tettesek elfogása rendkívül összetett folyamat.

Csupor szerint az elmúlt években megduplázódott a nemzetközi konténeres kokainkereskedelem. Az Ecuadorból és Kolumbiából Európába érkező drogszállítmányok pedig már nemcsak a rotterdami és az antwerpeni kikötőkbe futnak be, hanem Dél-, illetve Közép-Európába is. Kalecz József, a NAV Központi Irányítás Rendészeti Főosztály helyettes vezetője arról számolt be, hogy a hatékony felderítés érdekében komoly eszközfejlesztést hajtottak végre, így egyebek mellett létrehozták a Röntgenképelemző Központot, de már a mesterséges intelligenciát is alkalmazzák munkájuk során.

Hozzátette: komoly változás állt be az elkövetési módszerekben, amely nehezíti a bűncselekmények beazonosítását. Ma már ugyanis az illegális szállítmányokat is a jogszabályoknak megfelelő dokumentumokkal látják el. Az MTI beszámolója szerint Thomas Rapp, a Német Bűnügyi Vámszolgálat összekötő tisztje a sajtótájékoztatón elmondta: a tapasztalatok szerint az illegális szállítmányok útja leköveti a legálist.

A kábítószer a legnagyobb mennyiségben tengeri úton érkezik Európába, majd a kikötőkön keresztül tovább a kontinensre. A felderítés azonban rendkívül nehéz, hiszen évente több millió konténer érkezik a német kikötőkbe, 2024-ben csupán Hamburgba 7,8 millió. Ezért a német hatóságok kockázati profil alapján, célirányosan próbálják felderíteni az illegális szállítmányokat – ismertette.