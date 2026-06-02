Kirángatták az autójából és a földön rugdosták a sofőrt a VI. kerületben történt baleset után – videó

Hétfő este baleset történt Budapest VI. kerületében, az Izabella utca és az Aradi utca kereszteződésében: egy taxi ütközött egy fekete Ford kisbusszal.

A baleset körülményei egyelőre homályosak – és ezzel kapcsolatos megkeresésünkre a rendőrség sem közölt részleteket –, de a vétkes vélhetően a Ford sofőrje volt, miután a taxi egyik ajtaja teljesen kiszakadt a helyéről.

A közúti baleset azonban percek alatt lincselésbe torkollott. Amint az a 24.hu birtokába került videón látszik, a taxiból kiugorva hárman rontottak neki a már állóhelyzetben lévő Fordnak, a sofőrt kirángatták kocsiból, a felvételen az látszik, hogy a földön fekvő férfit az egyikük fejbe is rúgta.

Miután hétfő este a rendőrség azt válaszolta, hogy az elkövetők elszámoltatása folyamatban van, kedd reggel ismét megkerestük a BRFK sajtóosztályát. Válaszul közölték, hogy a helyszínre érkező rendőrök három cseh állampolgárságú férfit fogtak el és állítottak elő a kerületi rendőrkapitányságra. Őket csoportos garázdaság vétség miatt hallgatták ki gyanúsítottként; szabadlábon védekeznek. A kocsijából kirángatott sofőrt kórházba szállították.

A Budapesti Rendőr-főkapitányság VI. Kerületi Rendőrkapitánysága a balesetet szabálysértési eljárás keretében vizsgálja – tették hozzá.