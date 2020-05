Jordant hazugságon kapták a Last Dance miatt

A Chicago Bulls utolsó bajnoki címét eredményező 1997-1998-as szezon történéseit feldolgozó Last Dance nevű dokumentumsorozat miatt egymás után kerülnek elő újabb sztorik Michael Jordanről, de sérelmek is felszínre törtek, korábbi társai közül például Scottie Pippen és Horace Grant is kiakadt rá.

A tízrészes sorozat ötödik epizódjában szóba kerül az 1992-es barcelonai olimpiát megnyerő Dream Team, amely óriási hatást gyakorolt a sportágra, és Jordan mellett olyan nevek szerepeltek benne, mint Magic Johnson, Karl Malone, John Stockton, Charles Barkley vagy Larry Bird.

A sorozatban szóba került a Chicago legnagyobb ellenségének, a Detroit Pistonsnak a kétszeres NBA-bajnok irányítója, Isiah Thomas is, aki nem fért be a Barcelonában aranyat szerző válogatottba, és sokan e mögött Jordant sejtettek, aki utálta Thomast.

Jordan a Last Dance-ben azt mondta, nem volt szerepe abban, hogy Thomas lemaradt az olimpiáról, de most előkerült egy 2011-es interjú, ami alapján úgy tűnik, nem mondott igazat.

Az NBA ügyvezetője, a válogató bizottságban is szerepet kapó Rod Thorn felhívott, én meg azt mondtam neki, »Rod, ha Isiah Thomas jön, akkor nem játszom«. Thorn biztosított afelől, hogy Thomas nem lesz válogatott. Azt felelte: »Tudod, mit? Chuck Daly (az akkori szövetségi kapitány), nem kér Thomasból, úgyhogy kimarad a keretből

– mesélte Jordan a Jack McCallumnak adott interjúban kilenc éve.

Ehhez képest a Netflix nagysikerű dokuszériájában az hangzott el, hogy Thorn hívása után Jordan annyit kérdezett: „Kik játszanak a csapatban?”, mire Thorn azt felelte: „A fickó, akire gondolsz, nem lesz a csapatban”. Hozzá kell tenni, Jordan később elismeri, hogy az ő rangsorában Thomas Magic Johnson után minden idők második legjobb irányítójának számít.

“Nem számít, mennyire utálom, de elismerem a játékát” – mondta Jordan a Detroit klasszisáról a Last dance-ben.

Az ügyet még érdekesebbé teszi, hogy Thorn nemrég azt nyilatkozta, nem is került sor közte és Jordan között olyan telefonhívásra, amelyben Thomas neve elhangzott volna egy Dream Teammel kapcsolatos beszélgetés során.

A 2011-es interjút elkészítő McCallum könyvet is írt a Dream Teamről, amelyben az szerepel, hogy bár Thomasnak voltak támogatói a válogató bizottságon belül, Jordan ellenkezése végül megpecsételte az irányító sorsát.

