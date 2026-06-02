Szoboszlai Dominik: Tartozom a hazámnak egy vb-szerepléssel

A magyar válogatott csapatkapitánya először az apai örömökről beszélt. Elmondta, hogy megszerette az angliai életet és sokat tanult az apaságból, de legfőképpen azt, hogy ne marcangolja önmagát egy rossz meccs után, hiszen van fontosabb is: a lánya.

Ezután kifejtette, amit már sokszor elmonddott, vagyis a tényt, hogy magyarként még jobb sikeresnek lenni, mert megmutatja, el lehet érni, amit ő elért ebből a kis országból is. Azt külön kiemelte, hogy mennyi áldozattal járt, hogy ez megtörténje, de szerinte máshogy nem is lehet elérni.

Már máshol is mondtam, hogy tartozom a hazámnak egy világbajnoki szerepléssel. Tartozom vele, erre összpontosítok. A klubommal újra csúcsra szeretnék jutni, a Premier League-ért és a Bajnokok Ligájáért akarok harcolni a Liverpoollal. BL-t nyerni az egyik legnagyobb álmom

– mondta személyes céljairól Szoboszlai.

A középpályás egy merész öltözékkel is bekerült az újságokba a napokban, részben ezt is érintette a cikk. Szoboszlai ugyanis közölte, hogy sose foglalkozott a divattal, de mindig imádta, valamint David Beckhammel is példálózott, aki modellkedett a foci után is.

„Nyitott vagyok minden stílusra, bármit felveszek, amit elém tesznek. Ha tetszik, akkor tetszik. Talán azt mondják rá az emberek, hogy ez már túl sok, de a divatban ilyen nem létezik. Ha jól érzed magad benne, akkor rendben van, hordd csak! Mindig imádta a divatot, de sokáig nem merültem el a világában. Nagyjából négy éve foglalkoztatnak ezek a dolgok, nagyon élvezem, hogy szép ruhákat hordok, amik jól néznek ki. Boldoggá tesz” – mesélte.

Ezek alapján számíthatunk a jövőben is arra, hogy váratlan megjelenéssel bukkan föl.