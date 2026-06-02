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Foci

Még a káosz is jobb a pusztító unalomnál: Slot kirúgása érthető, de a Liverpool nagy rizikót vállal az utódjával

Arne Slotot menesztette a Liverpool.
James Gill - Danehouse/Getty Images)
admin Marosi Gergely
2026. 06. 02. 20:51
Arne Slotot menesztette a Liverpool.
James Gill - Danehouse/Getty Images)
A budapesti Bajnokok Ligája döntője előtti (viszonylag) békés készülődést felbolydította, hogy a Liverpool labdarúgócsapata szombaton bejelentette: azonnali hatállyal meneszti Arne Slot vezetőedzőt. A holland tréner Jürgen Klopp utódjaként egyből bajnokságot nyert a Liverpoollal, de a második idénye pocsékul sikerült, a tulajdonos Fenway Sports Group ezért a váltás mellett döntött. A felnőtt keretében három magyar légióst (Szoboszlai Dominik, Kerkez Milos, Pécsi Ármin) alkalmazó Vörösök válaszút előtt állnak: kivel (alighanem Andoni Iraolával) és hogyan tovább?

Tulajdonképpen az égvilágon semmi meglepő nem volt Arne Slot menesztésében, leszámítva a kommunikációt. Merthogy még május közepén-végén is több, klubközeli forrásokkal kapcsolatban álló újságíró azt állította: marad a Liverpool holland edzője annak ellenére, hogy, ami csak elromolhatott a 2025/26-os idényben, az el is romlott. Május 30-án mégis ajtót mutatott a vezetőség Slotnak: az évadértékelést követően távoznia kellett.

Ha az eredményekre és (főleg) a játékra nézünk, ez tényleg nem volt meglepetés.

A Slottal első idényében bajnokságot nyerő Liverpool feltűnő költekezésbe kezdett tavaly nyáron, ehhez képest csak az 5. helyen végzett a Premier League-ben, a Bajnokok Ligájában és az FA Kupában a negyeddöntőben, a Ligakupában a 4. körben szállt ki a küzdelmekből. A Diogo Jota tragikus autóbalesetével kezdődő szezonban minden rosszul alakult: szétesett a játék, időnként a csapat is. Slot és Mohamed Szalah konfliktusától volt hangos a média az Afrika Kupa előtt, a nyáron távozó egyiptomi az idény végén is igen kritikus szavakkal illette a csapat teljesítményét.

„Azt akarom látni, hogy a Liverpool visszatér ahhoz a támadó, heavy metal focihoz, ami megrettentette az ellenfeleket, és trófeákat eredményezett. Ez az a futball, amihez értek, és ez az az identitás, amihez vissza kell térnünk, majd megtartanunk azt. Ez nem lehet alku tárgya, és mindenkinek, aki a klubhoz kerül, alkalmazkodnia kell ehhez az identitáshoz” – vélekedett.

Nem lenne teljesen földtől elrugaszkodott összeesküvés-elmélet, ha azt mondanánk: nyilvános kiállásával Szalah nemcsak a saját elégedetlenségét fogalmazta meg, hanem az öltöző egy részének véleményét is tolmácsolta.

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