Átalakítja a Tisza-kormány az egyedi gyógyszerkérelmek rendszerét

Az egyedi méltányossági gyógyszertámogatási kérelmek elbírálását végző Batthyány-Strattmann László Alapítvány fő feladatát az átalakuló Országos Egészségbiztosítási Pénztár (OEP) veszi át, szeptember elején már az új rendszerben indul a munka – közölte Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter kedden a Facebook-oldalán, miután egyeztetett az alapítvány képviselőivel.

Hegedűs Zsolt elmondta, hogy a cél rendezni a kialakult helyzetet, a rendelkezésre álló forrásokat átláthatóbban, hatékonyabban és költségtudatosabban felhasználni, és még inkább betegközpontú alapokra helyezni az egyedi támogatások rendszerét.

A miniszter szerint a nemzetközi jó gyakorlatok is azt mutatják, hogy az egyedi, nagy értékű betegellátási támogatások akkor működnek jól, ha azok elsődlegesen állami, szabályozott, szakmai és átlátható finanszírozási rendszerben történnek.

„Mi is ebbe az irányba lépünk: az állami felelősségvállalást, az átláthatóságot és a betegek méltányos hozzáférését erősítjük” – mondta Hegedűs Zsolt.

A miniszter kitért arra is, hogy az alapítvány megmarad, az eredeti célok között szereplő közösségi támogatási lehetőséget pedig a jövőben átlátható, szabályozott és korrekt keretek között lehet teremtik meg.

„Ez nem helyettesíti az állami szerepvállalást, hanem kizárólag kiegészítő lehetőségként szolgálhat olyan ritka, speciális, egyedi esetekben, ahol további segítségre lehet szükség” – jegyezte meg.

A Batthyány-Strattmann László Alapítvány egy közhasznú szervezet, amely Magyarországon szakmailag elfogadott, de társadalombiztosítási támogatással nem rendelkező gyógyszerek gyógyászati segédeszközök árához méltányosságból, a biztosított kérelmére nyújthat támogatást. Itthon rengeteg új gyógyszerhez kizárólag egyéni méltányosság útján lehet hozzájutni, ami miatt különböző esélyei és lehetőségei vannak a betegeknek a korszerű gyógyszeres terápiához való hozzáféréshez.