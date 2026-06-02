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Belföld

Három fideszes politikust is előállítottak az ügyészség nagyszabású akciójában

MTI/Balogh Zoltán
Láng Zsolt a parlamentben.
admin Horváth Csaba László
admin Spirk József
2026. 06. 02. 21:26
MTI/Balogh Zoltán
Láng Zsolt a parlamentben.
Pártokon és kerületeken átívelő ügyben indított nagyszabású akciót a főügyészség. Úgy tudjuk, az előállítottak között van egy frissen leköszönt fideszes országgyűlési képviselő és Varga Mihály bizalmasa is.

Több fideszes politikust is előállítottak a kedden tartott nagyszabású ügyészségi akció során – értesült több forrásból a 24.hu.

Mint azt elsőként megírtuk, házkutatást tartottak Molnár Zsolt volt MSZP-s országgyűlési képviselőnél és Őrsi Gergely II. kerületi polgármesternél, majd előállították őket. Előbbi letartóztatását is indítványozta az ügyészség, a befolyással való üzérkedéssel gyanúsított, a bűncselekmény elkövetését tagadó volt szocialista képviselő védője is megszólalt lapunknak.

Ám már délelőtt arról érkeztek hírek, hogy az ügyben nem csak baloldali politikusokkal szemben intézkednek.

A 24.hu információi szerint a II. kerületből bevitték a Fidesz-KDNP korábbi polgármesterét, Láng Zsoltot és a pártszövetség kerületi frakcióvezetőjét, Gór Csabát. Továbbá előállították az óbudai fideszes vezetőt, a III. kerület korábbi alpolgármesterét, Puskás Pétert is.

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