Három fideszes politikust is előállítottak az ügyészség nagyszabású akciójában

Több fideszes politikust is előállítottak a kedden tartott nagyszabású ügyészségi akció során – értesült több forrásból a 24.hu.

Mint azt elsőként megírtuk, házkutatást tartottak Molnár Zsolt volt MSZP-s országgyűlési képviselőnél és Őrsi Gergely II. kerületi polgármesternél, majd előállították őket. Előbbi letartóztatását is indítványozta az ügyészség, a befolyással való üzérkedéssel gyanúsított, a bűncselekmény elkövetését tagadó volt szocialista képviselő védője is megszólalt lapunknak.

Ám már délelőtt arról érkeztek hírek, hogy az ügyben nem csak baloldali politikusokkal szemben intézkednek.

A 24.hu információi szerint a II. kerületből bevitték a Fidesz-KDNP korábbi polgármesterét, Láng Zsoltot és a pártszövetség kerületi frakcióvezetőjét, Gór Csabát. Továbbá előállították az óbudai fideszes vezetőt, a III. kerület korábbi alpolgármesterét, Puskás Pétert is.