Lefejeltek, majd hajánál fogva kocsiba rángattak és elraboltak egy zalai nőt

Bántalmazta és fogva tartotta a volt párját egy zalai férfi. A Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság közleménye szerint hétfőn reggel érkezett bejelentés a rendőrségre arról, hogy bántalmaztak és fogva tartanak egy nőt Zalaszántón.

A rendőrök perceken belül kopogtattak a ház ajtaján, ahol megtalálták a zúzódásos sérülésekkel teli asszonyt, aki annyira félt, hogy a mentőket a rendőrautóba ülve várta meg. Kiderült, hogy egy 40 éves férfi vasárnap este találkozóra hívta volt barátnőjét Nagykanizsán, hogy megbeszéljék a szakításukat.

Ezt követően számon kérte rajta új kapcsolatát, elvette tőle a telefonját, többször megütötte, lefejelte, majd a haját tépve berángatta egy autóba, amelyet egy nő vezetett. A nő és a férfi Zalaszántóra, a férfi házába vitte a bántalmazott nőt, ahonnan a tettestárs hazament.

A férfi késsel fenyegetőzve tovább folytatta a nő sanyargatását, aki csak hétfő reggel titokban tudott üzenetet küldeni főnökének, hogy segítséget kérjen. A Keszthelyi Rendőrkapitányság nyomozói személyi szabadság megsértése és könnyű testi sértés miatt hallgatták ki a bántalmazót, akit őrizetbe vettek, és kezdeményezték a letartóztatását. Társát, az autót vezető nőt is kihallgatták, ő azonban szabadlábon védekezhet.