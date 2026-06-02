Magyar Péter Berlinben: Kész vagyok az ukrán elnökkel találkozni jövő hét elején valamikor

„Az elmúlt évtizedekben másodszor ér el bennünket Németországban egy bíztató üzenet Magyarországról. 1898 után idén, ez a választási eredmény” – jelentette ki Friedrich Merz német kancellár a Magyar Péterrel közösen tartott berlini sajtótájékoztatóján. A német vezető szerint végre Magyarországgal is együtt tudnak dolgozni Európa megosztásának felszámolásán, főleg, mert Európa szabadsága és egysége ismét veszélyben van.

Merz a NATO-ra és az Európai Unióra leselkedő orosz veszélyt emelte ki, amelyek alapvető kihívások elé állítják a kontinenst, ezért fontos, hogy a tagállamok szorosan összetartsanak. Helyzetükön sokat segít, ha Magyarország is ezt az utat választja. Magyar Péterhez fordulva megjegyezte, tisztában van azzal, hogy az Ukrajnával kapcsolatos EU-s hozzáállás ügye Magyarország számára, a magyar kissebbség miatt bonyolultabb kérdés, de hangsúlyozta, hogy mindez nem történhet az Ukrajnának nyújtandó uniós támogatás rovására, és nem tántoríthat el attól sem, hogy hivatalosan is megkezdődjenek a csatlakozási tárgyalások Kijevvel.

Merz rögzítette, hogy ő és Magyar két hét múlva találkoznak majd Brüsszelben az Európai Tanács ülésén, ahol szintén beszélnek majd ezekről a témákról.

Magyar Péter a felszólalását azzal kezdte, a német emberek speciális helyet foglalnak el a magyarok szívében, és örömmel tapasztalja, hogy a németek még élénken emlékeznek Magyarország szerepére a vasfüggőny lebontásában. Mint fogalmazott, tiszta szívvel és nyitottan érkezett Berlinbe, hogy képviselje Magyarországot, ami egy szabadságszerető, őszinte ország. Itt tette hozzá, hogy meghívta Merzet október 23-án Magyarországra az 1956-os forradalom hetvenedik évfordulójának ünnepére.

A miniszterelnök a történelmi választási győzelem említése után a felelősséget és a kormánnyal szembeni várakozásokat említette, amelyek állítása szerint az országhatáron kívül is tettenérhetők.

Megerősítettem a kancellár úrnak, hogy Magyarország konstruktív partner lesz büszke európai országként, ott leszünk, amikor meg kell oldani feladatokat. Azt nem ígértem, hogy mindig mindenben egyet fogunk érteni, de ő pontosan jól ismeri az Európai Tanács működését, és hogy a brüsszeli működés kompromisszumokról szól

– fogalmazott Magyar, ígéretet téve arra, hogy ha nehezek is lesznek a kompromisszumok, vállalják őket, és ha születik egy döntés az Európai Unióban, igyekezni fognak átültetni a magyar jogrenszerbe és berartatni azt.

Magyar hangsúlyozta, hogy mind import, mind export tekintetében Németország Magyarország legfontosabb befektetője, rengeteg embernek adnak munkát, büszkék a német cégek teljesítményére, örülnek, ha jönnek. „A német befektetések és a magyar tudás, a magyar kurázsi fantasztikus dolgokra lehet képes” – jelentette ki. Energiaügyben elmondta, Merzet biztosította arról, hogy az új kormány mindent meg fog tenni azért, hogy minél több irányból tudjon energiahordozókat beszerezni Magyarország, részben az energiabiztonság, részben az ár miatt.

Ukrajna kérdésében elmondta, technikai szinten zajlanak jelenleg a tárgyalások Kijev és Budapest között az ukrajnai magyar kissebbség ügyében.

Eddig ezek a tárgyalások nagyon bíztatóan alakulnak, reméljük, hogy a héten akár technikai szinten le is zárulhatnak. Kész vagyok az ukrán elnökkel találkozni jövő hét elején valamikor, amennyiben sikerül megállapodnunk ezekben az alapvető emberi jogokban

– jelentette ki Magyar Péter, hangsúlyozva, hogy itt nem másról van szó, mint hogy például kisebbségiként valaki az anyanyelvét használhassa például egy óvodában. Kiemelte, ha valaki csatlakozni akar az EU-hoz, annak garantálnia kell ezeket a jogokat, de ő a maga részéről optimista, a kormány nevében pedig elmondta, készek arra, hogy új fejezetet nyissanak az ukrán-magyar kapcsolatokban.

Említést tett a V4 felélesztéséről és megerősítéséről is, ennek keretében elmondta, hogy június 23-án V4-es visegrádi csúcstalálkozót tartanak Budapesten, elfogadta ugyanis az erre vonatkozó meghívást Robert Fico szlovák, Donald Tusk lengyel és Andrej Babis cseh miniszterelnök is. Itt fel fogja vetni, hogy az együttműködést terjesszék ki akár Ausztria vagy Horvátország irányába.