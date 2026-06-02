„A szegregáció csökkentése közös ügyünk” – roma civil platformot hozna létre az oktatási miniszter

Roma civil platform létrehozására kérte roma szervezetek képviselőit az Oktatási és Gyermekügyi Minisztériumban tartott egyeztetésen Lannert Judit tárcavezető, annak érdekében, hogy a roma közösségek oktatási és gyermekügyi javaslatai közvetlenül megjelenhessenek a döntéshozatalban.

Az oktatási és gyermekügyi miniszter keddi Facebook bejegyzésében, amit az MTI szemlézett, azt írta: Rézműves Melindával, a Romano Kher, Daróczi Annával, a Roma Versitas, valamint Horváth Aladárral, a Roma Civil Rajt képviselőjével folytatott megbeszélést. Áttekintették a roma gyermekek oktatási helyzetét érintő legfontosabb kihívásokat, a rendszer gyenge pontjait, valamint azokat a lehetőségeket, amelyek hozzájárulhatnak az esélyegyenlőség javításához és a minőségi oktatáshoz való hozzáférés erősítéséhez.

„Ugyanaz a cél vezérel bennünket: minden gyermeknek jár az esély a jó oktatásra, függetlenül attól, hogy hová született, milyen háttere van” – fogalmazott Lannert Judit.

A tárcavezető a párbeszéd és a bizalom fontosságát hangsúlyozva kiemelte, hogy a szakpolitikai döntésekbe elengedhetetlen az érintettek bevonása és ígéretet tett arra, hogy a kormány a későbbi roma platform javaslatait megvizsgálja és beépíti a döntésekbe.

A szegregáció csökkentése, a valódi esélyteremtés és a minőségi oktatáshoz való hozzáférés közös ügyünk

– bejegyzését a miniszter.

Az oktatási ügyekbe Lannert Judit a diákoknak is beleszólást adna, az iskolaigazgatói pályázatoknál pedig visszaadná a tankerületek véleményezési jogkörét.