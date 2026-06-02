Újabb törvényjavaslatok: betiltják a gyűlöletkeltő plakátokat, megszüntetik a Szuverenitásvédelmi Hivatalt, rendezik az államosított józsefvárosi lakások ügyét

Két törvényjavaslatot is benyújtott a Tisza Párt kedden késő este. Az egyik megszüntetné a gyűlöletkeltő közterületi plakátokat, a másik pedig megszüntetni a Szuverenitásvédelmi Hivatalt.

Utóbbi javaslatot egyéni képviselőként Melléthei-Barna Márton jegyzi.

Az Országgyűlés megállapítja, hogy a Szuverenitásvédelmi Hivatal tényleges közfeladatot nem lát el, létrehozása pusztán politikai szándékot és érdeket szolgált. A Szuverenitásvédelmi Hivatal valódi célja az volt, hogy politikai célból nyomást gyakoroljon az állampolgárokra, illetve egyes szervezetekre, sajtótermékekre. Mivel a fenti tevékenység nem kívánatos egy alkotmányos demokráciában, ezért az Országgyűlés e törvénnyel megszünteti a Szuverenitásvédelmi Hivatalt.

– írja a javaslat. A hivatal jogutódja az Igazságügyi Minisztérium lesz. Az érdemi rész ez:

A médiatartalom részeként tilos olyan politikai reklám terjesztése, amely az egyenlő emberi méltóságot megsérti vagy eltagadja, vagy valamely nemzet, a nemzeti, etnikai, faji vagy vallási közösség méltóságát sérti vagy tagadja, valamely közösség kollektív bűnösségét közvetíti, vagy a gyűlölet keltésére alkalmas társadalmi ellenségkép kialakítására bármilyen módon irányul. E tilalom kiterjed az olyan kép vagy audiovizuális tartalom felhasználására is, amely személyek képmását valótlan vagy megtévesztő módon jeleníti meg, és az előbbi célok vagy hatások kiváltására alkalmas.

A javaslat elfogadásához az Alaptörvényt is módosítani kell.

A gyűlöletkeltő plakátokról szóló törvényt Tárkányi Zsolt, Bódis Kriszta és Csontos Bence jegyzik.

Az emberi méltóságot sértő, a kiegyensúlyozott tájékoztatást akadályozó, a kiskorúak testi, szellemi, erkölcsi vagy érzelmi fejlődésére károsan ható reklámok eltávolítása és jövőbeli visszakerülésük megakadályozása szükséges. Mindez a nyugodt társadalmi viszonyok helyreállítása érdekében fontos közérdek.

-írja a törvényjavaslat, a melynek második része a Nemzeti Közszolgálati Egyetem bővítéséhez szükséges területen állami tulajdonba vett lakásokról szól.

A közbeszerzési rendszer megfelelő működésének egyik meghatározó garanciális eleme a felelős akkreditált közbeszerzési szaktanácsadói rendszer, melynek működésére vonatkozó átmeneti rendelkezések egy évvel történő meghosszabbítása szükséges. Budapest Főváros VIII. kerület Józsefváros Önkormányzatának tulajdonában álló lakóépületek törvény által állami tulajdonba vonása több, mint száz háztartás otthonát és lakhatásának biztonságát veszélyezteti. Az érintett lakóépületek helyi önkormányzat tulajdonát képezik, és jelenleg a tulajdonos helyi önkormányzat helyi közügyek körébe tartozó feladatellátását szolgálják, így ezen tulajdon alkotmányos védelmet élvez, elvonása – különösen az érintett önkormányzat előzetes meghallgatása és érdemi egyeztetés nélkül – az Alaptörvény XIII. és 32. cikkéből fakadó tulajdonvédelem, illetve önkormányzati autonómia szempontjából aggályos. Az érintett lakóépületek vonatkozásában az állami tulajdonba kerülés időpontja még nem következett be, így az állami tulajdonba vonásuk által létrejövő jövőbeli jog- és érdeksérelem törvénymódosítással elkerülhető.

– írja a törvényjavaslat