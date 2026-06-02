Magyar Péter a Fidesznek: Sajnos nem tudom elolvasni, mert itt Németországban nincs internet

Valamire felszólított a Fidesz, de sajnos nem tudom elolvasni, mert itt Németországban nincs internet (Schmidt Mária megmondta). Küldjétek faxon, vagy DVD-n!

– reagálta Magyar Péter miniszterelnök arra, hogy a Fidesz felszólította, uralkodjon magán.

A nemzetközi politikában példátlan és felháborító Magyar Péter viselkedése, akinek a magyar köztársasági elnök elleni berlini kirohanása szégyent hozott Magyarországra. A diplomáciában teljesen szokatlan módon a magyar miniszterelnök hivatalos külföldi látogatását arra használta fel, hogy saját országának államfőjét gyalázza. Ilyet egyetlen más ország vezetője sem csinál. Magyar Péter szégyent hozott Magyarországra.

– írta közleményben a Fidesz, miután Magyar Berlinben Sulyok Tamásról beszélt.