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Belföld

Magyar Péter a Fidesznek: Sajnos nem tudom elolvasni, mert itt Németországban nincs internet

Varga Jennifer / 24.hu
admin Kerner Zsolt
2026. 06. 02. 20:43
Varga Jennifer / 24.hu
Valamire felszólította a Fidesz.

Valamire felszólított a Fidesz, de sajnos nem tudom elolvasni, mert itt Németországban nincs internet (Schmidt Mária megmondta). Küldjétek faxon, vagy DVD-n!

reagálta Magyar Péter miniszterelnök arra, hogy a Fidesz felszólította, uralkodjon magán.

A nemzetközi politikában példátlan és felháborító Magyar Péter viselkedése, akinek a magyar köztársasági elnök elleni berlini kirohanása szégyent hozott Magyarországra. A diplomáciában teljesen szokatlan módon a magyar miniszterelnök hivatalos külföldi látogatását arra használta fel, hogy saját országának államfőjét gyalázza. Ilyet egyetlen más ország vezetője sem csinál. Magyar Péter szégyent hozott Magyarországra.

– írta közleményben a Fidesz, miután Magyar Berlinben Sulyok Tamásról beszélt.

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