Rubint Réka a kórházi ágyából posztolt: Túl vagyok azon a beavatkozáson, ami a gyógyulásom érdekében történt

2026. 06. 02. 19:22
Rubint Réka a múlt héten osztotta meg követőivel, hogy új kemoterápiás kezelése kezdődik, és egy műtét is vár rá. A rákkal küzdő fitneszedző nemrég az Országos Onkológiai Intézetből posztolt a kórházi ágyából, tudatva, hogy túl van az operáción.

Túl vagyok azon a beavatkozáson, ami a gyógyulásom érdekében történt. Ma este, a Rozsnyaiban Norbi vár titeket nagyon sok szeretettel, én pedig lélekben veletek vagyok. Azoknak, akik állandóan abban kételkednek, hogy én beteg vagyok-e, nos a válaszom az, hogy nem. Nem vagyok beteg, a gyógyulás útján járok, mert meg fogok gyógyulni, mindent megteszek ennek érdekében. A Jóisten az elmúlt négy évben is itt van velem, bennem, mellettem, és segít nekem abban, hogy meggyógyuljak teljesen

– mondta Rubint, magához szorítva a rózsafüzérjét.

Videója végén azt üzente követőinek:

Nagyon szeretlek titeket, millió csók. Felépülök és folytatjuk.

A fitneszedző férje, Schóbert Norbi nemrég úgy nyilatkozott: onkológusa szerint Rubint Réka már nem élne, ha nem sportolna.

