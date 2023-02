Margócsy István: Tessék ma megpróbálni, hogy egy 24 éves költőnek háromezer példányban elfogy a kötete

Nietzsche fordításban olvasta, és dalokat írt Petőfire. Brahmsnak pedig van egy dalciklusa, amelyből Petőfi Sándor versei köszönnek vissza. A 20. századra ugyan megkopott nemzetközi elismertsége, itthon azonban másfél évszázaddal a halála után is a magyar líra kulcsfigurájaként tekintenek rá az olvasók. Legalább húsz olyan könyv jelent meg az elmúlt időszakban, amely Petőfiről szól, köztük a Margócsy István irodalomtörténész által szerkesztett Petőfi Sándor emlékezete is. Az emlékév apropóján Nyáry Krisztián kérdezi a szerzőt Petőfi viharos fogadtatásáról, kultikus szerepéről, politikai megítéléséről, sőt, még a vele összeforrt paródiákról is. Top Ten rovatunkban is hozzá kapcsolódó könyveket ajánlunk, az epizód elején pedig, több ebben az évben megjelenő ismeretterjesztő könyvet.