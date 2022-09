Gál Katalin: Soha még ennyi baj nem volt a könyviparban

Ezúttal is a könyveké lesz a főszerep, igaz új nézőpontból. Rég nem volt olyan nehéz helyzetben a könyvipar, mint most. A piac aktuális kihívásairól és csapásairól, valamint az idén huszonhetedik alkalommal megrendezendő Könyvfesztiválról beszélget Gál Katalinnal Nyáry Krisztián. A Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülésének elnöke a rendezvény kulisszatitkairól is mesél, de szó lesz a köteles példányok múltjáról és jelenéről, a könyvajánlóba pedig jobbnál jobb szlovák köteteket hozunk, hiszen Szvetlana Alekszijevics mellett, idén éppen Szlovákia lesz a Könyvfesztivál díszvendége.