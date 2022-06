Ha Sztehlo Gábor úgy érezte, hogy nem tett eleget, mit mondhatnak a kortársak?

A Buksó történetének leghosszabb epizódjában egyszerre két vendég is érkezik Nyáry Krisztiánhoz, akik Sztehlo Gábor: Háromszázhatvanöt nap című önéletrajzi könyvéről mesélnek, amely a nagyközönség számára most először hozzáférhető. Andrási Andor maga is „Szthelo-gyermek”, azaz a gyermekmentőként tevékenykedő evangélikus lelkésznek köszönheti sorsa jóra fordulását. Kertész Botond pedig a téma szakértője, az Evangélikus Országos Múzeum tudományos munkatársa. Sztehlo mai tudásunk szerint csaknem kétezer gyermeket és felnőttet mentett meg a vészterhes 1944 és 1945-ös években. A kötet az idei könyvhét egyik szenzációja, így aztán a könyv- és a programajánlónk is az eseménysorozat köré épül. Ezúttal Budapestől Kolozsvárig ünnepeljük a szerzőket és a szerzeményeket.