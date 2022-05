Orvos-Tóth Noémi: A szeretet szabaddá tesz, nem pedig megbéklyóz

Az elmúlt húsz évben egyetlen magyar könyv sem aratott akkora sikert, mint Orvos-Tóth Noémi első, Örökölt sors című kötete. Lehorgonyzott a sikerlisták élén, és nem mozdul onnan. Tavaly decemberben aztán megjelent a szerző második könyve is, amely a transzgenerációs problémák útvesztői után egyebek mellett arra a kérdésre keresi és nyújt választ, hogy meddig terjednek az érzelmi örökségeink, és hol kezdődik a szabad akarat. A Buksó új epizódjából kiderül, miért nem tartja magát még írónak Orvos-Tóth Noémi, de az is, miért idéz szívesen klasszikusokat és kortársakat is új könyvében. Mindezek mellett szó lesz a legrégebbi nemzetközi kiadókról, nyomdákról és könyvesboltokról, végül pedig pszichológiai témájú könyveket ajánl Nyáry Krisztián.