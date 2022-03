Zajácz D. Zoltán: Igazából nem retro krimit akartam írni

Zajácz D. Zoltán huszonöt évet töltött a médiában. Dolgozott Friderikusz Sándor mellett szerkesztőként, több vidéki lap főszerkesztője volt, de a híradós műfaj meg a kereskedelmi rádiózás sem állt tőle távol. Néhány évvel ezelőtt úgy döntött, megvalósítja régóta dédelgetett álmát, és írni kezd. Január végén jelent meg krimitrilógiájának második kötete Haragos Balaton címmel, de már készül a harmadik is. Kondor Vilmos Budapest Noir-jához hasonlóan Zajácz is hagyományos detektív karaktereket épített, akik klasszikus nyomozói eszközöket alkalmaznak, már csak azért is, mert a történet a nyolcvanas években játszódik. A Buksó 22. epizódjában, hűen a műfajhoz, húsz krimit ajánlunk majd, és szó lesz arról is, mennyit olvasnak a világ különböző pontjain élők.