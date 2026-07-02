Trump iráni kudarca nem egyszerű fiaskó, hanem igazi elcseszés

Hogyan lett Donald Trump számára csúfos kudarc az iráni katonai beavatkozás?
Kerner Zsolt és Pál Zsombor ezzel a témával kezdi a Föld/osztás Amerikáról és Donald Trumpról szóló friss adását, hogy aztán szóba kerüljön az amerikai választási törvény tervezett módosítása, a nagyon várt lakhatási törvény elnöki blokkolása, az amerikai Ukrajna-politika újragondolása – és természetesen az USA-ban (társ)rendezett foci vb sikere, amire viszont Trump még ki se ment.
További témák:
- Mi van azokkal az ígéretekkel, amelyekkel Trump megnyerte a választást?
- Mi köze Trump iráni kudarcának Obama Irán-egyezményéhez?
- Hogyan változott a geopolitikai fojtópontok megítélése az iráni katonai beavatkozás fényében?
- Irán-ügyben kik lehettek Trump súgói, és hogyan viszonyul a kérdéshez a két esélyes Trump-utód, J. D. Vance és Marco Rubio?
- Trump Izrael-politikáját hogyan látják a republikánusok?
- Mi a félidős választások igazi tétje?
- Miért nem szereti Trump az európai focit?
- Hogyan változik Trump fejében Ukrajna megítélése?
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