donald trumpfoci vbfélidős választásokföld/osztás
Föld/osztás

Trump iráni kudarca nem egyszerű fiaskó, hanem igazi elcseszés

admin Kerner Zsolt
admin Pál Zsombor
2026. 07. 02. 18:27
Hogyan vált vesszőfutássá Donald Trump számára az iráni katonai beavatkozás? Miképp próbálja az amerikai elnök a választási törvény módosításával hatalomban tartani a republikánusokat (Save America Act)? Miért blokkolja az utóbbi évtizedek legátfogóbb, kétpárti egyetértéssel elfogadott lakhatási törvényét (Housing Act)? És miért bojkottálja a hazai foci vb meccseit, miközben az amerikai csapat már bejutott a nyolcaddöntőbe? Donald Trump minden mennyiségben a Föld/osztásban – Kerner Zsolttal és Pál Zsomborral.

Hogyan lett Donald Trump számára csúfos kudarc az iráni katonai beavatkozás?

Kerner Zsolt és Pál Zsombor ezzel a témával kezdi a Föld/osztás Amerikáról és Donald Trumpról szóló friss adását, hogy aztán szóba kerüljön az amerikai választási törvény tervezett módosítása, a nagyon várt lakhatási törvény elnöki blokkolása, az amerikai Ukrajna-politika újragondolása – és természetesen az USA-ban (társ)rendezett foci vb sikere, amire viszont Trump még ki se ment.

További témák:

  • Mi van azokkal az ígéretekkel, amelyekkel Trump megnyerte a választást?
  • Mi köze Trump iráni kudarcának Obama Irán-egyezményéhez?
  • Hogyan változott a geopolitikai fojtópontok megítélése az iráni katonai beavatkozás fényében?
  • Irán-ügyben kik lehettek Trump súgói, és hogyan viszonyul a kérdéshez a két esélyes Trump-utód, J. D. Vance és Marco Rubio?
  • Trump Izrael-politikáját hogyan látják a republikánusok?
  • Mi a félidős választások igazi tétje?
  • Miért nem szereti Trump az európai focit?
  • Hogyan változik Trump fejében Ukrajna megítélése?

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A világ, felőlünk
A világ legfontosabb történései a világ legfontosabb országa, tehát Magyarország felől nézve. Minden második héten Kerner Zsolttal, Pál Zsomborral és esetenként meglepetésvendégekkel.
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