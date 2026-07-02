Trump iráni kudarca nem egyszerű fiaskó, hanem igazi elcseszés

Hogyan lett Donald Trump számára csúfos kudarc az iráni katonai beavatkozás?

Kerner Zsolt és Pál Zsombor ezzel a témával kezdi a Föld/osztás Amerikáról és Donald Trumpról szóló friss adását, hogy aztán szóba kerüljön az amerikai választási törvény tervezett módosítása, a nagyon várt lakhatási törvény elnöki blokkolása, az amerikai Ukrajna-politika újragondolása – és természetesen az USA-ban (társ)rendezett foci vb sikere, amire viszont Trump még ki se ment.

További témák:

Mi van azokkal az ígéretekkel, amelyekkel Trump megnyerte a választást?

Mi köze Trump iráni kudarcának Obama Irán-egyezményéhez?

Irán-egyezményéhez? Hogyan változott a geopolitikai fojtópontok megítélése az iráni katonai beavatkozás fényében?

Irán-ügyben kik lehettek Trump súgói, és hogyan viszonyul a kérdéshez a két esélyes Trump-utód, J. D. Vance és Marco Rubio ?

és ? Trump Izrael-politikáját hogyan látják a republikánusok?

Mi a félidős választások igazi tétje?

Miért nem szereti Trump az európai focit?

Hogyan változik Trump fejében Ukrajna megítélése?

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