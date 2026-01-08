Kinek a bulija Venezuela? És a grönlandiak hova álljanak?

Itt a világgal magyar szemmel foglalkozó podcastunk, a Föld/osztás első idei epizódja egy olyan januárban, amelynek már első hetét forróvá tették az események és villongások. A műsorban foglalkozunk:

Venezuela vezetőjének katonai szempontból precíz, nemzetközi jogi szempontból korántsem precíz elragadásával,

azzal, hogy mi lehet a latin-amerikai ország számára az USA által vágyott végeredmény és látja-e bárki az oda vezető utat,

hogy hogyan fogják megmutatni a brüsszeli bandaharcok (az utcára gondolunk, nem a parlamentre), tényleg Venezuela volt-e a drogfeladvány kulcsa,

hogy kínálkozik-e a Grönland státusza körüli csörtében olyasfajta könnyű győzelem, amilyeneket Donald Trump szenvedélyesen keres,

és megbeszéljük, átgondolta és komolyan gondolja-e a magyar kormány a külpolitikáját.

Az adás első része mindenki számára elérhető a következő lejátszóból, a teljes, 50 perces műsort a 24 Extra Csúcs csomagjának előfizetői tudják megnézni (a cikk végén) és meghallgatni (a cikk címe alatt).