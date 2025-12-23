És akkor Macron elővett a zsebéből egy B tervet

Ukrajna fellélegezhet. Az európai vezetők odatették a pénzüket, ahol eddig a mondataik voltak. Egyúttal eleget is tettek az amerikai nyomásnak: közös uniós hitelfelvételt szavaztak meg Ukrajna csődhelyzetének elhárítására ahelyett, hogy a lefoglalt orosz vagyonhoz nyúltak volna. Miért tűnhetett mégis úgy, hogy bénázik az EU? Miért nem sikerült a csúcson megállapodni az európai export számára létfontosságú dél-amerikai szabadkereskedelmi megállapodás, a Mercosur elfogadásáról? És valóban Európa bukásával számol az új amerikai nemzetbiztonsági stratégia? Avagy: mi jöhet Trump után? Föld/osztás, a világ felőlünk – Kerner Zsolttal és Pál Zsomborral.