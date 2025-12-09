Föld/osztás: Kinek a békéjét szövik Ukrajnában?

Putyin birodalmi öröksége, Trump Nobel-díja, Zelenszkij hatalmának megingása és az arany vécécsészék: Kerner Zsolt és Pál Zsombor a Föld/osztás első adásában arról beszélgetnek, hogy Oroszország, az Egyesült Államok és az Európai Unió milyen békét szeretne Ukrajnában, ki fogja azt garantálni, és ki fizetheti meg az árát. Szóba kerül még, hogy mire elég az Európában lefoglalt 200 milliárd euró körüli orosz vagyon, ha azt közel sem magától értetődő módon Ukrajna támogatására fordítják. És persze mérlegre kerül az ezzel kapcsolatos magyar álláspont is – amely a látszat ellenére meglepően összetett.