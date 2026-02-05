Trumpnak már semmi nem lesz olyan könnyű, mint az első évben

Bárhogy próbálta is akadályozni Donald Trump, napvilágra került az Epstein-akták nyomozati anyagainak a fele, másfélmillió oldal. Ebben nem is egyszer, hanem 4300-szor van említve Trump neve – hangzott el Kerner Zsolt és Pál Zsombor műsorában, a Föld/osztás-ban, amely Trump elnökségének első évét értékelte.

Az Epstein-ügyön és az ICE (valamint a határőrség) visszaéléseinek a fogadtatásán lehet jól lemérni, hogy Trumpot meddig hajlandó vakon követni az amerikai republikánusok többsége – miközben a színfalak mögött már látszik, hogy a párt a felidős választásokra, valamint Trump utódlására készül.

Kerner Zsolt szerint a felidős választásokkor a kongresszusi többséget nagy eséllyel elbukják a republikánusok, és ezután már

semmi nem lesz olyan könnyű Trumpnak, mint az első évében volt.

A műsorban szó esik a minneapolisi események, az ICE tevékenysége és az Epstein-akták hatása mellett arról, hogy a Trump-elnökség saját ígéreteiből mit tudott megvalósítani, és miben tudta stabilan átalakítani a világ működését. Továbbá, hogy van-e Trumpnak esélye újraírni az alkotmányos rendszert, hogy harmadszorra is indulhasson a választáson, illetve hogy mi lehet az USA-ban a fő öröksége.

Tényleg

nem marad más Trump után, csak néhány rossz álom és a babakötvény?

