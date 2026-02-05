babakötvénydonald trumpegy év trumpepstein-akták
Föld/osztás

Trumpnak már semmi nem lesz olyan könnyű, mint az első évben

admin Kerner Zsolt
admin Pál Zsombor
2026. 02. 05. 18:01
Epstein-akták, Minneapolis: egy évvel Donald Trump beiktatását követően jól látszanak azok az ügyek, amelyek már a republikánusok többsége számára is elfogadhatatlanok. Föld/osztás Kerner Zsolttal és Pál Zsomborral.

Bárhogy próbálta is akadályozni Donald Trump, napvilágra került az Epstein-akták nyomozati anyagainak a fele, másfélmillió oldal. Ebben nem is egyszer, hanem 4300-szor van említve Trump neve – hangzott el Kerner Zsolt és Pál Zsombor műsorában, a Föld/osztás-ban, amely Trump elnökségének első évét értékelte.

Az Epstein-ügyön és az ICE (valamint a határőrség) visszaéléseinek a fogadtatásán lehet jól lemérni, hogy Trumpot meddig hajlandó vakon követni az amerikai republikánusok többsége – miközben a színfalak mögött már látszik, hogy a párt a felidős választásokra, valamint Trump utódlására készül.

Kerner Zsolt szerint a felidős választásokkor a kongresszusi többséget nagy eséllyel elbukják a republikánusok, és ezután már

semmi nem lesz olyan könnyű Trumpnak, mint az első évében volt.

Mi van még a teljes adásban?

A műsorban szó esik a minneapolisi események, az ICE tevékenysége és az Epstein-akták hatása mellett arról, hogy a Trump-elnökség saját ígéreteiből mit tudott megvalósítani, és miben tudta stabilan átalakítani a világ működését. Továbbá, hogy van-e Trumpnak esélye újraírni az alkotmányos rendszert, hogy harmadszorra is indulhasson a választáson, illetve hogy mi lehet az USA-ban a fő öröksége.

Tényleg

nem marad más Trump után, csak néhány rossz álom és a babakötvény?

A teljes adás csak a 24.hu Extra Csúcs előfizetőinek elérhető, de egy része itt is meghallgatható:

A világ, felőlünk
A világ legfontosabb történései a világ legfontosabb országa, tehát Magyarország felől nézve. Minden második héten Kerner Zsolttal, Pál Zsomborral és esetenként meglepetésvendégekkel.
Trump Béketanácsa: kinek ér meg egymilliárd dollárt egy ellen-ENSZ?
Kinek a bulija Venezuela? És a grönlandiak hova álljanak?
És akkor Macron elővett a zsebéből egy B tervet
Föld/osztás: Kinek a békéjét szövik Ukrajnában?
Trumpnak már semmi nem lesz olyan könnyű, mint az első évben
Föld/osztás
