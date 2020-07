Emigráns történetek

„Ugyanúgy tisztelem a másik kultúráját, vallását, bőrszínét, mint a sajátomat”

Bordás-Simon Réka és párja hat éve élnek Hawaiin, két közös gyermeket nevelnek. Kalandos útjaikról már sok mindent elmesélt Péterfy Gergely podcast-sorozatának előző részében. Ezúttal arról számol be, hogyan szabadult meg a korábbi előítéleteitől, mi mindent tanult az elmúlt években, és azt is elárulja, vajon mennyire számítanak piacképesnek az általa elvégzett interkulturális békeépítés, pszichológia, színjátszás és kulturális antropológia szakok. Hiába él a világ másik felén, követi a magyarországi közélet eseményeit, és meg is van a véleménye.