Egy merőben más oktatási rendszerbe csöppentem bele, mint amihez idehaza hozzá voltam szokva – mondja Karig Luca, aki jelenleg ugyan Budapesten él, de korábban két nagyvárosban is hosszabb időt töltött: pénzügy és számvitelt, valamint pszichológiát is tanult Münchenben, illetve Londonban. Szakmai szempontok miatt olykor azért visszavágyik Angliába, és az is benne van a pakliban, hogy legalább időszakosan ismét odakint éljen és dolgozzon. Péterfy Gergely Kilépők című podcast-sorozatának legújabb epizódjában elsősorban a hazai és a brit felsőoktatás különbségeiről esik szó.

A sorozat korábbi adásai Kilépők - Podcast Az elmúlt évtizedeben sok százezer ember hagyta el Magyarországot. Hogyan döntötték el, hogy itthagyják az országot? Kit mi bírt rá az emigrációra? A kilátástalan hazai gazdasági helyzet? A fullasztó politikai klíma? Aggodalom a gyermekeik jövőjéért? Hogyan találták meg a helyüket az új környezetben, hogyan integrálódtak és mit gondolnak most Magyarországról? A Kilépő ezekre a kérdésekre keresi a választ.